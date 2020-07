TEMPO DI RESTYLING Esattamente come le automobili, anche le biciclette (e le e-bike) sono sottoposte a periodici restyling volti a migliorarne l’estetica e, in questo caso, le prestazioni complessive. Gocycle, l’azienda inglese che produce le biciclette elettriche pieghevoli (le cosiddette foldable) più stilose e tecnologicamente avanzate attualmente disponibili sul mercato, ha presentato il modello 2020 della sua best seller GX a chiusura rapida. Il primo modello è uscito lo scorso mese di marzo, ed è rapidamente diventato il più venduto della casa inglese.

PIÙ LEGGERA L’ottimizzazione più rilevante nel design di questa foldable è la presenza, all’esterno, di un solo cavo che corre dal manubrio all motore, mentre i cablaggi interni sono stati migliorati e ottimizzati per rendere più agevole la chiusura della bicicletta e la rimozione della batteria. GX 2020 introduce inoltre la comoda forcella anteriore già utilizzata sulla top di gamma gamma GXi e nella G3 Carbon. Nel complesso, queste modifiche hanno permesso di ridurre il peso di 300 grammi, portandolo a 17,5 kg.

DIECI SECONDI Come si vede nel video, la GX può essere piegata in una decina di secondi, e riportata altrettanto rapidamente in condizioni operative, pronta a partire. Una volta chiusa, le ruote sono parallele, rendendola particolarmente comoda da spostare tenendola per la sella. Come sugli altri modelli di Gocycle, anche la GX monta ruote PitstopWheel in magnesio, che possono essere sganciate ed estratte in maniera molto rapida e intuitiva.

CONTROLLO DI TRAZIONE Le Gocycle offrono di serie anche un sistema di controllo della trazione sulla ruota anteriore, che in caso di perdita di aderenza, riduce la potenza del motore aumentando la stabilità e il controllo. Di serie, GX monta pneumatici All Weather, pensati per migliorare l’aderenza complessiva e offrire una maggiore resistenza alla foratura. Che, in città, viene sempre utile.

ANCHE CONNESSA Disponibile nei colori blu elettrico, nero opaco e bianco, la nuova GX offre il sensore di coppia, un cambio meccanico a tre velocità e un indicatore della carica della batteria integrato nel manubrio, per tenere sempre sotto controllo l’autonomia complessiva, stimata in 65 km. La batteria è integrata nel telaio in alluminio, ma può essere rimossa per le operazioni di ricarica e manutenzione. Questo modello supporta anche la app GocycleConnect, che permette di impostare la modalità di guida preferita, tenere sotto controllo lo stato della batteria, e accedere a dati di consumo di calorie e forza della pedalata.

PREZZO Gocycle GX 2020 è già ordinabile sul sito www.gocycle.com o presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo di vendita consigliato è di 3.199 euro, che può essere abbattuto con gli incentivi statali per le biciclette (elettriche e non).