Gas Gas: nuove SM 700 ed ES 700. I prezzi d motard ed enduro

Gas Gas annuncia l'arrivo delle nuove SM 700 ed ES 700, motard ed enduro monocilindriche. Scopriamo tutte le caratteristiche tecniche delle due moto, la data di arrivo e il prezzo.

POCHI DATI Delle nuove Gas Gas SM 700 ed ES 700 si sa poco. Le gemelle diverse di Husqvarna 701 Supermoto e 701 Enduro condividono il telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, il forcellone pressofuso in alluminio, così come il motore monocilindrico capace di 74 CV a 8.000 giri/min omologato Euro 5. Non mancano ABS Bosch, frizione antisaltellamento PASC ed elettronica evoluta, col cambio a 6 marce dotato di quickshifter in salita. Il serbatoio da 13,5 litri, integrato nel telaietto posteriore in poliammide, si occupa di mantenere il baricentro più basso possibile.

QUANDO (E A QUANTO) ARRIVANO Le nuove SM 700 ed ES 700 – sul sito Gas Gas potete utilizzare il nuovo configuratore – saranno disponibili nei concessionari a partire da maggio al prezzo di 11.850 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/04/2022