Vuoi vincere una KTM? Col concorso "Design Your Duke" puoi: ecco come

KTM presenta il concorso Design Your Duke: lo stunt Rok Bagoros ci spiega nel video come partecipare al contest e vincere la moto

Dopo le foto spia che annunciano il ritorno della 990 Duke e quelle che mostrano la nuova generazione di KTM 1290 Super Duke GT 2023, le spy shots lasciano spazio ad altro. Sempre di Duke si parla, ma stavolta c'è di mezzo un contest che permette di vincere la naked di Mattighofen: a presentare il concorso è lo stunt e ambassador di KTM, Rok Bagoros. Ecco il video.

VEDI ANCHE

COME PARTECIPARE Bastano una penna, un tablet o il cellulare per iniziare a progettare la nuova grafica della KTM Duke. Chi vincerà il contest si porterà a casa in premio una nuova KTM Duke oltre ad avere l'onore di apporre, insieme a Rok Bagoros, la grafica realizzata sulla moto.

4 MOSSE I 4 semplici passi per procedere sono i seguenti: scaricare il template dove disegnare le grafiche, usare i modelli per creare il proprio design personale, utilizzare Vectary 3D Studio per caricare e renderizzare il progetto su un modello 3D KTM Duke, infine esportare e condividere il design Duke su Instagram usando l'hashtag #DesignYourDukeContest. Per maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata del sito KTM. In bocca al lupo!

Pubblicato da Michele Perrino, 26/04/2022