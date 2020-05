DEJÀ VU Lo scorso mese sono trapelate in rete nuove foto di una nuova Benelli il cui arrivo era previsto per fine 2019. Non si trattava della 752 S - new entry del 2020 già provata su strada - ma di un'erede della BN 600. La nuova naked media della Casa pesarese, posseduta dai cinesi di Qianjiang, era attesa per lo scorso Eicma. Tuttavia, le nostre aspettative sono state deluse. Ora però, spuntano nuove foto che ci fanno sperare in un rapido arrivo sul mercato.

SGUARDO FAMILIARE Sono infatti spuntate delle foto relative a un modello prodotto negli stabilimenti cinesi di Qianjiang. Viste le caratteristiche tecniche (telaio a traliccio, monoammortizzatore spostato sul lato destro e motore a quattro cilindri) l'ipotesi più accreditata è quella che si tratti della nuova generazione di TNT 600. Ancora aperto il dibattito sul nome, perchè il modello precedente veniva chiamato ''TNT'' oppure ''BN'' a seconda dei paesi di produzione. Adesso invece pare che si voglia aprire a un nuovo corso con la sigla SRK. Non ci resta che aspettare l'arrivo di questa nuova Benelli. Si, ma... quanto ancora dobbiamo aspettare?

QUANDO ARRIVA? La Casa di Pesaro pare avesse in programma il lancio di un nuovo modello proprio questo mese, tuttavia a causa dell'emergenza Covid-19 tutto è slittato. Quello che è certo riguarda lo stile, decisamente sportivo e affilato grazie a un muso ''tagliente'' e ad un codone affilato. Salta subito all'occhio l'importante dotazione elettronica come display TFT a colori, avviamento keyless e blocchetti retroilluminati. Nessuna indiscrezione relativa al motore, se non che sarà omologato Euro5 e BS-6, mentre per le prestazioni tutto tace. La BN 600i era capace di erogare 82 CV e 52 Nm.