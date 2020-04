FORZA 4 (CILINDRI) Il rilancio di Benelli sul mercato italiano ed europeo è certamente merito dei modelli bicilindrici da 500 cc, TRK 502 su tutte ma anche Leoncino e la cruiser 502 C. Da poco sul mercato è arrivata anche la naked di media cilindrata 752 S, spinta da un motore bicilindrico da 754 cc, che sarà protagonista anche su Leoncino 800 e TRK (quando arriverà) e i rumors sul ritorno della BN 600? Procediamo con ordine e cerchiamo di capire se la naked a 4 cilindri sarà presente nel listino della casa pesarese.

TNT IN ASIA BN IN EU? Già allo scorso EICMA le voci su una naked a 4 cilindri s’inseguirono fino alla dichiarazione ufficiale di Benelli: la TNT 600 nasce per il mercato asiatico, con buona pace dei sostenitori italiani dei 4 in linea. In questi giorni, però, dall’India sono arrivate delle foto che mostrano un’altra naked a 4 cilindri, la BN 600i per l’appunto, ben diversa dalla TNT vista a EICMA. Rispetto a quest’ultima cambiano il design del faro anteriore e quello dello scarico, che nella BN passa da sotto alla sella ad una più comune posizionamento sotto al motore, e le sovrastrutture attorno al serbatoio. Per quanto riguarda la meccanica le due moto sembrano essere identiche, con il telaio a traliccio in acciaio ad avvolgere il motore da 85 cv, stesso materiale utilizzato anche per il forcellone. Di generose dimensioni, come spesso accade sulle Benelli, gli steli rovesciati della forcella, ai cui piedi operano pinze freno ad attacco radiale. Che senso avrebbero due moto sostanzialmente identiche nello stesso mercato? Ecco perché la BN potrebbe essere importata in Europa.

CONCORRENZA INTERNA Nel caso la BN 600i arrivasse anche in Italia, almeno secondo l’opinione di chi vi scrive, ne nascerebbe un’inutile lotta fratricida con la bicilindrica 752 S dato che le due moto, seppur con filosofie motoristiche diverse, si posizionano nello stesso segmento: quello delle naked di media cilindrata, per altro già affollato di proposte altamente competitive, con la sola Honda CB650R a utilizzare il 4 in linea. Senza contare che, limitandosi a giudicare da queste poche immagini, il livello di finiture non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello raggiunto dalla 752 S.