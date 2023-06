Da Brough Superior due Limited Edition per sentirsi un po' Lawrence d'Arabia

Il nome Brough Superior, forse, ai più giovani dirà poco. In realtà, negli anni dal 1919 - subito dopo la Prima guerra mondiale - e fino al 1940 è stata una delle case motociclistiche più attive ed esclusive in Europa. Il costruttore inglese realizzava esemplari di eccezionale raffinatezza come la SS80 e la SS100 (dove il numero indicava la velocità massima), paragonabili nel mondo delle quattro ruote a gioielli come Rolls-Royce e Bentley, tanto per restare entro i confini anglosassoni. Pensate, che la fama della Brough Superior è dovuta anche a un evento tragico, cioè la morte di Thomas Edward Lawrence più comunemente conosciuto come Lawrence d’Arabia, il controverso tenente colonnello della British Army, con una vita dai risvolti fiabeschi e grande appassionato di quelle motociclette, che divenne famoso anche grazie al film interpretato dall’attore Peter O’Toole. Dopo anni di gloria, per la Casa inglese arrivò l’oblio con qualche tentativo di rinascita più o meno riuscito fino ai giorni nostri. Nel 2014, lo storico costruttore torna in grande stile, questa volta con sede in Francia, a Tolosa, dove un gruppo di imprenditori appassionati dopo avere rilevato il marchio ne colloca la nuova sede. Il brand rimane lo stesso e la filosofia è la medesima dei primi Novecento: esclusività, tecnologia e lusso.

Brough Superior Limited Edition: la Lawrence Ultimate di profiloDUE GIOIELLI ESCLUSIVI Dopo un (molto) breve ripasso di storia, eccoci all’attualità, dove la nuova Brough Superior presenta due inediti modelli prestigiosi e interessanti, caratterizzati da una attenzione per il dettaglio quasi maniacale. Si tratta della SS100 Ultimate e della Lawrence Ultimate, definite da una cura straordinaria, dalle finiture, alla meccanica, ai materiali costruttivi. Pensate che il basamento del motore è in lega leggera ricavato dal pieno, proprio come sul modello da competizione AMB001 Pro. La lavorazione deriva da una speciale tecnica CNC a cinque assi, che permette di realizzare ogni elemento da un blocco unico di alluminio. Al di là del bicilindrico di 997 cc da 102 CV/9.600 giri e 87 Nm/7.300 giri, le due moto replicano in parte lo stile di altri modelli di serie del costruttore come la SS100 e la Lawrence, ma con un ulteriore affinamento dei componenti. Per esempio, troviamo sulle Limited Edition finiture in alluminio lucidato sul serbatoio, una sella differente, nuovi comandi, un cupolino diverso e tante parti in fibra di carbonio a impreziosire ulteriormente il look e il design.

VEDI ANCHE

Brough Superior Limited Edition: la SS100 Ultimate vista di 3/4 anterioreSOLO 19 PEZZI CIASCUNA, NON UNO DI PIÙ L’esclusività del progetto è confermata dalla quantità ridotta di esemplari che saranno realizzati. Solo 19 per la SS100 Ultimate e altrettanti per la Lawrence Ultimate. Un numero limitato, che trova il suo perché nella data di nascita dell’azienda, quel 1919 che diede vita al sogno di George Brough, il fondatore. Lato prezzi, è chiaro che modelli di tale pregio non sono per tutti e infatti il listino parte da circa 71.500 euro per la SS1000 Ultimate e 72.000 euro per la Lawrence Ultimate, al netto delle tasse locali. Inoltre, per chi vorrà effettuare l'acquisto, va messo in conto un deposito di 15.000 euro.

SCHEDA TECNICA

Motore V2 88°, 4T, 997 cc, DOHC, 8 valvole, raffreddato a liquido Potenza 102 CV a 9.600 giri Coppia 87 Nm a 7.300 giri Alimentazione iniezione elettronica, 2 corpi farfallati 50 mm Trasmissione multidisco in bagno d'olio, cambio a 6 rapporti, catena Telaio struttura in titanio lavorato con telaietto in titanio Sospensione anteriore forcella in alluminio, doppio braccio articolato, ammortizzatore pluri-regolabile Sospensione posteriore forcellone in alluminio CNC infulcrato nei carter, ammortizzatore pluri-regolabile Freni SS100 Ultimate 4 dischi ant.+singolo post. - Lawrence Ultimate 2 dischi ant.+singolo post. Peso SS100 Ultimate 186 kg - Lawrence Ultimate 200 kg Prezzo SS100 Ultimate 71.500 euro - Lawrence Ultimate 72.000 euro circa

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/06/2023