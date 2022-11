Brough Superior, tocco sportivo per l'esclusiva Lawrence Dagger. Prezzo? Da capogiro

Ecco la Lawrence Dagger, tanta fibra di carbonio e un tocco di sportività in più per l'ultima Brough Superior da 66.000 euro

Brough Superior, un brand storico che prima della chiusura a causa della Seconda Guerra Mondiale si era addirittura guadagnato l’appellativo di “Rolls Royce delle moto” per l’esclusività delle sue motociclette. Tanti anni dopo, nel 2014, il marchio è rinato dall’altra parte della Manica, per la precisione a Tolosa, ma non ha perso nemmeno un briciolo della sua esclusività, grazie a linee stravaganti e a una produzione praticamente artigianale. Ne è l’esempio perfetto la Brough Superior Lawrence, una classica tutta cromature davvero fuori da ogni schema alla quale ora si affianca anche l’ultima arrivata Lawrence Dagger, una variante più sportiva ad alto tasso di fibra di carbonio.

PUGNALE DA CORSA Sportività spesso fa rima con tanta, in questo caso tantissima, fibra di carbonio, sulla Dagger sono realizzati con questo prezioso materiale il rivestimento del faro e della forcella, i coperchi del motore, il parafango posteriore e la cover del sedile passeggero. I tecnici di Brough Superior non si sono solamente limitati ad aggiungere fibra di carbonio a destra e a manca ma hanno messo mano anche al telaio, ottimizzandolo per rendere più dinamica e maneggevole la Dagger rispetto alla Lawrence tradizionale, che fa delle passeggiate la sua prerogativa. Il manubrio più basso permette di trasferire maggior carico sulla ruota anteriore, che passa a 17 pollici, come al posteriore per utilizzare pneumatici più sportivi, anche se di primo equipaggiamento ci sono i Michelin Road 5, non certo una gomma da time attack.

Brough Superior Lawrence Dagger, il motore è un V2 da 997 cc

VEDI ANCHE

MOTORE DA PASSEGGIO Se il carbonio e l’ergonomia si fanno più “attivi”, il motore non viene stravolto o rinvigorito, il bicilindrico a V da 997 cc della Dagger, stupendo da vedere con il mix di fibra di carbonio, cromature e finiture dorate, non è un campione di performance, la scheda tecnica infatti recita 102 cavalli di potenza massima e 82,7 Nm di coppia. Va detto anche che le Lawrence non sono certo moto da portare tra i cordoli, per quello i tecnici di Brough Superior hanno preferito collaborare con quelli di Aston Martin nella realizzazione dell’esotica AMB01.

QUANTO COSTA Il prezzo ufficiale della nuova Lawrence Dagger non è ancora stato ufficializzato ma, carbonio ed ergonomia a parte, le differenze con la Lawrence standard sono praticamente nulle la buona notizia è che il delta di prezzo in più non dovrebbe essere esagerato. La brutta notizia? Che la standard ha un prezzo di listino di ben 66.000 euro, cifra senza alcun dubbio non alla portata di tutti.