Brough Superior si ispira al deserto: ecco la scrambler Nefud

Una delle più antiche case motociclistiche del mondo è Brough Superior, fondata nel 1919. L'azienda chiuse ufficialmente i battenti nel 1940, ma oggigiorno il brand è ancora attivo con un identità molto chiara: sono le ''Rolls Royce delle due ruote''. Tradotto: sono moto esclusive per tiratura e fniture. Proprio come la Nefud, l'ultima arrivata.

Brough Superior Nefud

COSA VUOL DI RE NEFUD? L'anno scorso Brough Superior presentò un modello chiamato Lawrence, che rendeva omaggio al Lawrence d'Arabia, che rese celebre il brand inglese nel mondo. Partendo da quella stessa base tecnica, nasce la Nefud. Si tratta di una scrambler che riprende il nome dal deserto di Nefüd in Arabia Saudita, uno dei più vasti del mondo. Ma non solo: è stato il palcoscenico di una delle più importanti vittorie, nel 1917, di Lawrence d'Arabia.

Brough Superior Nefud

CARATTERISTICHE Con una chiara vocazione al deserto, la Nefud si presenta in color rossastro, che si rifà alla sabbia. Per affrontare terreni sterrati, invece, la moto si presenta con gli pneumatici Michelin Anakee Wild di misura 19'' davanti e 17'' dietro. Il motore è un bicilindrico a V di 88'', 997 cc di cubatura e capace di erogare 102 CV e 87 Nm. A proteggerlo, una piastra protettiva, così come a proteggere il faro anteriore c'è una piccola griglia. La dotazione di serie prevede anche un piccolo cupolino, un manubrio più alto e pedane basse per ottimizzare la posizione di guida all'off-road.

Brough Superior Nefud

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il prezzo e la disponibilità della nuova Brough Superior Nefud non son ancora stati dichiarati, tuttavia possiamo farci un'idea tenendo in considerazione i 65.000 euro richiesti per la Lawrence.

Pubblicato da Giorgio Sala, 24/12/2021