Il 2020 è agli sgoccioli e le case che non hanno ancora presentato gli aggiornamenti per il 2021 stanno sfruttando il periodo pre natalizio per farlo. Tra queste c'è Fantic Motor, che ha introdotto tante novità in vista dell'Euro5, cambiando anche nome ad alcuni modelli. Vediamo nello specifico cosa offrirà il prossimo anno la Casa lombarda.

Fantic XMF 125, XEF 125 e XEF 250 2021

Fantic Caballero 125 2021

Fantic Caballero 500 2021

Dopo l'accordo con Yamaha per l'acquisizione di Minarelli, ecco che Fantic sfodera il nuovo motore monocilindrico 4 tempi da 124,45 cc, con alesaggio e corsa pari a 58 mm x 52,6 mm. Particolarità di questo propulsore Euro5 è la VVA (Variable Valve Actuation), ossia la fasatura variabile delle valvole d'aspirazione che permette una migliore accelerazione e brio ai medi/bassi regimi. I motard ed enduro 125 ora cambiano nome: si chiamano rispettivamente XMF e XEF. Oltre a una nuova nomenclatura e un nuovo propulsore, i due modelli presentano anche una frizione antisaltellamento con un comando della leva più morbido del 20% rispetto a prima. Per ottemperare alle nuove norme antinquinamento c'è un nuovo terminale di scarico e un rinnovato impianto di raffreddamento a liquido. Non solo il motore, ma anche il telaio è stato aggiornato con nuovi rinforzi per migliorarne la rigidità. Per il m.y. 2021 la versione Motard è stata ribassata di 35 mm mentre, per entrambi i modelli, la sella ha una nuova imbottitura.



Saranno presenti due allestimenti per la XMF 125 e XEF 125: la Performance e la Competition. La prima è una ''base di partenza'' di tutto rispetto, che si migliora per la Competition caratterizzata da forcella Fantic FRS Red, sospensione posteriore FSR regolabile con piggy bag, forcellone in alluminio per la XEF (in acciaio per la XMF), protezione del freno posteriore anodizzata, impianto frenante più performante, terminale nero, paramani e corona in Ergal. La XEF 250 Trail completa la gamma, con le stesse caratteristiche tecniche della 125 Competition ma con un monocilindrico 4 tempi da 250 cc, scarico Arrow e fari full LED.

Lo stilosissimo Caballero destinata ai 16enni ottiene lo stesso monocilindrico da 124,45 cc Euro5 delle Motard ed Enduro: un propulsore dotato di tecnologia a fasatura variabile VVA. Anche il Caballero guadagna la nuova frizione antisaltellamento, con un comando della frizione più morbido del 20% rispetto a prima. Nuovi anche l'impianto di scarico, con vaso d'espansione, e il radiatore per migliorare il raffreddamento del mono. Lo stile resta sempre lo stesso, declinato nelle tre versioni (Scrambler, Flat Track e Deluxe) mentre si aggiorna il comando devio luci - prodotto da Domino - posto sul lato sinistro del manubrio. A destra, invece, c'è il pulsante di attivazione/disattivazione dell'ABS. Nuova anche la sella per migliorare il comfort, così come il portatarga e il parafango posteriore per proteggere al meglio il pilota dallo sporco.

Fantic Caballero 125, in tutte e tre le sue declinazioni (Flat Track, Scrambler e Deluxe) è offerto a un prezzo di 5.290 euro.

Tra le 50 moto più apprezzate dagli italiani c'è il Caballero 500, che unisce un buon compromesso tra stile, prezzo e facilità d'uso. Come per la 125, anche la più grande ''cinquecento'' sono confermate tutte le versioni Scrambler, Rally, Flat Track e Deluxe, alla quale si aggiunge la celebrativa Anniversary presentata a metà 2020. Il motore monocilindrico da 450 cc diventa Euro5 ed è abbinato a rapporti del cambio con spaziatura rivista, ma resta identico in termini di prestazioni: 40 CV a 7.550 giri/min e 43 Nm a 6.000 giri/min. Come sulla 125, anche sulla 500 c'è il nuovo comando devio luci, la sella con un'imbottitura rivista, il portatarga aggiornato e nuove tabelle laterali. La ciclistica, invece, resta la stessa di prima.

Il Fantic Caballero 500 Flat Track e Scrambler 2021 partono da 6.690 euro, passando per i 6.840 euro della Scrambler Deluxe, il prezzo sale a 6.990 euro per la 50th Anniversary. Completa la gamma la Rally con un prezzo di 7.290 euro.