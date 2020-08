PER TUTTA LA GAMMA Per andarci in vacanza o gestire più agevolmente gli spostamenti quotidiani, oppure ancora per caricare sulla moto il necessaire per un pic nic tra i monti: Givi aggiunge un tocco di versatilità alla scrambler Fantic Caballero MY 2018 e 2019, in tutte le cilindrate (125, 250 e 500 cc). E che tocco! Nella gamma di accessori moto troviamo valigie laterali e borsa da serbatoio, parabrezza, paracoppa e paramotore. Ecco il dettaglio dell'offerta.

SR9150 Attacco posteriore in metallo nero lucido specifico per bauletto Monolock (si abbina alle piastre fornite di serie con i top case di questa famiglia). Prezzo al pubblico: 121,50 euro. Il supporto funge anche da portapacchi e come tale utilizzabile anche per il trasporto di un compatto borsone morbido GIVI.

TMT9150 Telaietto specifico per montare sul lato sinistro della moto l’elegante borsa laterale MT501S della linea Metro-T. Prezzi al pubblico rispettivamente 86,50 e 193,50 euro.

BF43 Flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio dotate di attacco/stacco veloce Tanklock. Prezzo al pubblico: 47,90 euro.

Ben 7 i modelli compatibili indicati da GIVI: in particolare la compatta EA123 da 5 litri e le borse MT505 e ST602B.

100AL/ALB Cupolino Race Cafe universale disponibile in alluminio anodizzato natural oppure nero. Le misure sono: 20,5 x 26,5 cm (H x L). Prezzi al pubblico: 119,00 e 130,00 euro. Per montarlo sulla Caballero serve il kit attacchi dedicato AL9150A. Prezzo al pubblico: 30,00 euro.

140A/S Un secondo cupolino universale, più protettivo del precedente, disponibile con screen trasparente oppure fumé. Le misure: 35 x 41 cm (H x L). Prezzo al pubblico: 90,50 euro. Anche in questo caso il montaggio sul tondo faro della moto si esegue tramite il kit di attacchi AL9150A.

TN9150 Paramotore tubolare (diametro 25 mm), specifico e proposto in colore nero. Prezzo al pubblico: 114,50 euro. Per questo accessorio viene garantita la piena compatibilità soltanto con Caballero 500.

RP9150 Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato. Spessore 5 mm. Prezzo al pubblico: 119,50 euro. Anche in questo caso, la compatibilità dichiarata riguarda esclusivamente il Caballero 500.

PR9150 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero. Prezzo al pubblico: 75,90 euro.