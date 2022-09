F43 Tributo: soli 25 esemplari in omaggio alla MV Agusta F4. Video teaser

Un omaggio alla MV Agusta F4 e al papà Massimo. F43 Tributo è la moto che Andrea Tamburini, figlio del designer, realizza per celebrare, 25 anni dopo la sua nascita, l'iconica supersportiva di Schiranna. Una moto in edizione limitata a 25 pezzi, con soluzioni ereditate dal mondo della F1 e dell'aeronautica. Ecco la F43 Tributo nel video teaser.

ESCLUSIVISSIMA Di lei si sa – e si vede – pochissimo. Verrà realizzata in soli 25 esemplari personalizzabili sulla base della richiesta del cliente e vanterà soluzioni ereditate da F1 e Aeronautica Militare. Tecnicamente parlando la base, ovviamente, è quella della MV Agusta F4, la supersportiva di Schiranna che vide la luce nel 1997 per mano dell'ingegner Claudio Castiglioni e la ''penna'' di Massimo Tamburini. Chissà che tra le novità di EICMA non faccia capolino anche lei...

Pubblicato da Michele Perrino, 15/09/2022