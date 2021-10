Novità moto

Massimo Tamburini è una leggenda del motociclismo italiano, papà di moto leggendarie come la Ducati 916, la MV Agusta Brutale e la F4 tanto voluta da Castiglioni. Purtroppo ci ha lasciato nel 2014, ma oltre che padre di queste moto leggendarie lo è stato anche di Andrea. Nel solco tracciato dal padre, il figlio ha dato vita alla Tamburini Corse e grazie a lei continuerà a tener vivo un cognome così importante.

DUE PROGETTI Proprio dalle moto prodotte per MV Agusta inizierà l’opera del figlio, con due progetti dedicati alla Brutale e alla F4. Il progetto si chiama T01 e sarà l’evoluzione stilistica delle 1090, 990 e 920. Il suo debutto è previsto per la fine del 2021. Il secondo progetto, su base della sportiva F4 – denominato F43 – è una serie limitata celebrativa dei 25 anni dalla nascita della prima F4. Per questo progetto ci sarà da attendere ancora un po’ ma segnerà il rilancio del brand.