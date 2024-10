Energica chiude: l'azienda modenese di moto elettriche dichiara fallimento

Energica non è riuscita a far fronte alla crisi economica. Avviata liquidazione, 45 dipendenti a rischio

Era nell'aria da tempo ma purtroppo ora è arrivata la triste conferma. Il Consiglio di amministrazione di Energica Motor Company ha deciso per la liquidazione giudiziale dell'azienda. Energica, con sede a Soliera, è stata la prima azienda a puntare sulle due ruote a zero emissioni e nel corso degli ultimi ha lanciato sul mercato diversi modelli di moto elettriche, come l'esclusiva, diventando anche fornitore del mondiale Moto-E. Ma la crisi legata al settore non le ha lasciato scampo. Erano infatti diversi mesi che il destino dell'azienda (controllata per il 75% dal fondo americano Ideanomics) sembrava segnato e nel corso del 2024 la forza lavoro era già stata ridotta di due terzi rispetto a quella del 2023.

Energica Eva Ribelle RS Tricolore 3/4 anteriore

MANCANZA DI ALTERNATIVE Poi, ahinoi, è arrivata la nota ufficiale con cui Energica ha comunicato la liquidazione: ''Nonostante gli sforzi diretti da parte della dirigenza e la ricerca da parte degli stessi di ulteriori nuovi investitori, il management ha dovuto purtroppo riscontrare, financo in queste ultime ore, la sopravvenuta impossibilità di coltivare proficuamente le trattative così avviate, e proseguite al fine di ricercare la migliore valorizzazione degli attivi legati alla continuità aziendale, nell’interesse dei creditori. In tale contesto di assenza di alternative praticabili, la liquidazione giudiziale rappresenta un atto dovuto che consentirà la distribuzione degli attivi liquidatori ai creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della loro par condicio''.

CRISI DEL MERCATO ''Nel marzo 2022, Ideanomics ha portato a termine un'Opa volontaria totalitaria di successo, che ha permesso ai soci di trasformare l'azienda in una realtà privata, tuttavia, la successiva crisi del mercato elettrico e la diminuzione degli investimenti nel settore ha impattato su Ideanomics, compromettendo le capacità di investimento in Energica. L’azienda ha inoltre vissuto anche la flessione negativa del mercato e della filiera automotive, risentendone in modo più significativo in quanto piccola media impresa'', ha concluso la nota di Energica.

La Energica Eva Ribelle RS in azione al mitico Cavatappi di Laguna Seca

DURO COLPO PER L'ELETTRICO? Si tratta, insomma, di un duro colpo per il panorama motociclistico, perché va in qualche modo ad alimentare dei dubbi su quella che per molti versi sembrerebbe la strategia da adottare (necessariamente) per guardare a un futuro sostenibile (anche) delle due ruote. E se è vero che perfino nelle auto il mercato delle elettriche fa fatica a decollare e avrà bisogno di tempo, è vero anche che nelle moto oggi possiamo dire che la situazione sembra ancora più critica. Gli scooter funzionano, è vero, ma per le moto la sensazione è che il mercato non si ancora veramente pronto, tant'è che il pensiero che viene spontaneo è che molti Brand motociclistici stiano rallentando gli eventuali lanci di modelli a zero emissioni (su cui, peraltro, ci stanno lavorando da tempo).

Energica Experia a EICMA 2022: la tourer elettrica

45 LAVORATORI A RISCHIO Tornando a questa triste vicenda di Energica, ora bisogna concentrare l'attenzione sui 45 lavoratori per i quali i sindacati stanno lavorando. I dipendenti dell'azienda modenese fino al 23 ottobre sono coperti dal contratto di solidarietà e sarà importante trovare una soluzione per il loro futuro, per scongiurare l'ipotesi che possano ritrovarsi senza lavoro da un giorno all'altro.

Pubblicato da Francesco Irace, 16/10/2024