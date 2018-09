Autore:

Danilo Chissalè

NUOVO COLORE Tra le novità previste da Ducati per i saloni di Colonia e Milano c’è anche la nuova colorazione per la cruiser di famiglia, la Ducati XDiavel. La nuova colorazione Matt Liquid Concrete Grey”, uno speciale grigio opaco che si abbina con eleganza con la nuova sella, realizzata in color testa di moro, che rinforza e conferma la personalità “elegantemente sportiva” dell’XDiavel Ducati.

ANCHE IN VERSIONE S La XDiavel in versione 2019 sarà disponibile anche in versione S, che si differenzia dalla base per il gruppo ottico anteriore con DRL (Daytime Running Light), forcella con riporto DLC sugli steli, pinze freno anteriori Brembo M50, cerchi lavorati dedicati e cartelle cinghia motore con lavorazioni a vista, e continuerà ad essere proposta nelle colorazioni “Thrilling Black” e “Iceberg White”, entrambe contraddistinte dalla banda con filetto rosso che completa il look del serbatoio. La nuova XDiavel arriverà nei concessionari il prossimo ottobre, costerà € 20.690 franco concessionario.