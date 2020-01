A NUDO Nelle ultime ore è stato rilasciato un interessante video teaser, che ci svela tutti i segreti della nuova Ducati Panigale V4 Superleggera, nome in codice: Project 1708. Il bolide di Borgo Panigale si mette a nudo e si prepara a farci sognare! I fotogrammi mostrano che la fibra di carbonio sarà la vera protagonista della nuova supersportiva bolognese. Telaio, telaietto posteriore, forcellone e cerchi sono, infatti, tutti realizzati in materiale composito, per contribuire a ridurre il peso complessivo (a secco) della moto, che dovrebbe toccare i 152 kg. Ci sono anche sospensioni Öhlins, frizione a secco e pinze freno Brembo Stylema per portare al limite questo demonio su ruote.

QUALCHE NUMERO A spingerla ci penserà il 998 cc, quattro cilindri a V ereditato dalla Ducati V4 R. Per la nuova superleggera i dati parlano di una potenza di 224 CV a 15.250 giri/minuto e una coppia massima di 115,7 Nm. Performance di alto livello raggiunte anche grazie al nuovo impianto di scarico in titanio. Le sorprese però non finiscono qui. Qualora la cavalleria non dovesse bastarvi è possibile installare l’impianto di scarico dedicato Akrapovič, venduto insieme alla moto, che fa schizzare la potenza della Superleggera a 234 CV, per una coppia di 117,7 Nm. La livrea arriva direttamente dalla Desmosedici GP 2019 di Dovizioso e Petrucci mentre le appendici aerodinamiche sono prelevate dalla Desmosedici GP16. Quest’ultime a 270 km/h sviluppano fino a 50 kg di downforce sull'avantreno.

DA CAPOGIRO Non solo potenza e carattere per la supersportiva bolognese, con queste credenziali il prezzo non po' essere che stellare. Stando infatti a quanto trapelato da un documento pubblicato negli Stati Uniti, la nuova Ducati Superleggera V4 sarà venduta oltreoceano per l’astronomica cifra di 100.000 dollari, circa 90.000 euro. La produzione dovrebbe incominciare ad aprile con le prime consegne previste per gli inizi di maggio.