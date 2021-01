VIA ALLA PRODUZIONE Tra le novità 2021 di Ducati c’è la nuova Supersport 950. Proprio in questi giorni è cominciata nello stabilimento di Borgo Panigale la produzione di serie della sportiva stradale, che arriverà in tutti i concessionari a partire dal mese di febbraio.

PORTA D’ACCESSO Presentata nel corso della Ducati World Première 2021, la SuperSport 950 è una moto in grado di coniugare al meglio la sportività insita nel DNA Ducati con l’utilizzo stradale quotidiano. Il legame con la famiglia Panigale a livello estetico la rende più desiderabile ma mantine caratteristiche tecniche alla portata di tutti: il motore bicilindrico Ducati Testastretta rispetta l’omologazione Euro 5, mantenendo inalterati i valori di potenza massima e di coppia rispettivamente a 110 CV a 9.000 giri/minuto e a 93 Nm a 6.500 giri/ e la ciclistica è da vera sportiva con forcellone monobraccio, telaio a traliccio fissato al motore che funge da elemento stressato/portante per ridurre peso e ingombri, oltre che il peso, contenuto a 184 kg a secco. Il pacchetto elettronico è costituito da ABS Cornering, controllo di trazione, controllo di impennata, cambio elettronico e dalla funzionalità dei Riding Mode (Sport, Touring, Urban).

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI In Italia, per incentivare l’ingresso dei giovani appassionati al mondo delle due ruote, Ducati offre un’agevolazione di 1.000 € sul prezzo di listino per tutte le Rosse di Borgo Panigale a 35 kW. La nuova SuperSport 950 è disponibile nella colorazione “Ducati Red”, mentre la versione S è in vendita nei colori “Ducati Red” e “Arctic White Silk”, ed è arricchita dalle più sportive sospensioni Öhlins completamente regolabili dotate di set-up dedicato e dal coprisella passeggero.