TERZO EPISODIO Il mercoledì sera, alle 19:00, è ormai appuntamento fisso sui canali social e sul sito Ducati per scoprire le novità per il 2021 della Casa di Borgo Panigale. Dopo la prima puntata dedicata alla nuova Multistrada V4 e la seconda che ha visto protagoniste XDiavel e Scrambler, la terza puntata è dedicata alla rinnovata SuperSport. La sport touring, però, non sarà da sola. La compagnia è di quelle ingombranti, al suo fianco ci sarà la rinnovata gamma Panigale che, nonostante si sia aggiornata quest’anno, è obbligata a passare all’Euro5.

PREVISIONI DI SUPERSPORT La fortuna aiuta gli audaci, specialmente se sono diretti verso Bologna e hanno l’occhio allenato a prestare attenzione a ogni moto, specialmente quelle con targhe prova sospette e strane apparecchiature agganciate in qualche modo alla moto. La SuperSport 2021, almeno per quanto ho potuto carpire sorpassandola dalla terza corsia, non verrà stravolta molto a livello estetico, ecco perché mi è stato facile avvistarla e riconoscerla. Per tutte le novità che si nascondono al di sotto della carene (motore, elettronica) l’appuntamento è fissato qui pochi minuti dopo le 19, sicuramente sarò in grado di darvi maggiori informazioni a riguardo.