AGGIUDICATE! Dopo averle ammirate, condotte sapientemente tra i cordoli di Misano durante la decima edizione del WDW, 13 fortunati (e facoltosi) appassionati avranno ora il privilegio di possedere una Ducati Panigale V4S firmata dai piloti e autenticata dall’A.D. Claudio Domenicali. Le moto, personalizzate con le livree dei 13 piloti, sono state messe all’asta su eBay per una settimana fino alle ore 18 dello scorso sabato. Tutte hanno superato i 24.000 euro, prezzo di riserva per essere vendute, e qualcuna ha fatto decisamente meglio. Ecco la classifica.

13 XAVIER SIMEON Nonostante tra i cordoli si sia battuto come un leone, dimostrando la tempra che tanto piace al popolo ducatista, la sua moto non ha scaldato il cuore del popolo dei compratori. La sua Panigale è stata veduta a 40.000 euro.

12 XAVI FORES Come per Simeon, anche Fores ha ottenuto all’asta meno di quanto ha fatto vedere in pista finendo nella top 5. La sua moto, caratterizzata dai colori del team Barni Racing per cui gareggia nel mondiale delle derivate di serie, è stata venduta a 40.005 euro.

11 KAREL ABRAHAM Per Abraham sta diventando una costante: dietro in pista, dietro anche all’asta. Peccato perché la moto di Karel era una delle mie preferite, al netto delle classiche ufficiali. La sua Panigale Pull&Bear è stata battuta a 40.050 euro.

10 TITO RABAT Arrivare davanti al proprio compagno di squadra è il primo obiettivo nel mondo delle corse, la regola sembra valere anche per quello delle aste dove la moto di Titone si piazza agevolmente davanti al compagno di box Simeon. La sua Reale Avintia è stata venduta a 41.050 euro.

9 MICHAEL RINALDI Il giovane pilota italiano è talentuoso e molto probabilmente rappresenterà il futuro del nostro paese nella classe SBK. La sua Panigale rimane però lontana da quelle dei mostri sacri fermandosi ad un prezzo di vendita di 42.500 euro.

8 JACK MILLER Sarà perché è australiano come altri due leggendari piloti Ducati, sarà per il suo carattere brioso, sta di fatto che Jack Miller al primo WDW è stato acclamato quasi quanto i big. Anche l’asta lo dimostra con la sua Panigale che ha raggiunto i 43.050 euro.

7 CHAZ DAVIEZ La moto di Chaz è stata l’unica a non scendere in pista a causa dell’infortunio ad una clavicola rimediato dal pilota durante un allenamento in bicicletta. Tra i Big si è classificato per ultimo nella classifica delle offerte di eBay con la sua Panigale immacolata venduta a 45.050 euro.

6 DANILO PETRUCCI Per Danilo è stata una gara difficile conclusasi con un piazzamento a metà classifica, stesso andamento anche per l’asta con la sua Panigale del team Pramac venduta a 45.350 euro.

5 MARCO MELANDRI Tra gli ufficiali è quello che ha provato a spremerla di più in pista, che abbia usato il WDW come test per la prossima stagione? La sua Panigale con i colori del team Aruba ha riscosso un discreto successo tradotto in un’offerta vincente di 48.200 euro.

4 MICHELE PIRRO Il pilota delle Fiamme Oro ha messo tutti alle sue spalle in sella alla Panigale, dimostrando ancora una volta quanto sia talentuoso e veloce. Su eBay si è dovuto accontentare di rimanere ai margini del podio, la sua moto ha sfondato quota 50.050 euro.

3 JORGE LORENZO Primo e (forse) ultimo WDW della sua vita, prima e ultima volta in gara nella Race of Champions, la sua moto ha diversi punti a favore per gli esperti di collezionismo… Ah è anche andato pianino per evitare infortuni. La Panigale con il numero 99 è stata venduta a 57.800 euro.

2 ANDREA DOVIZIOSO Tra i piloti in organico è sicuramente il più acclamato, lui ringrazia con disponibilità, sorrisi e, come sempre, tanto gas. Desmo Dovi è rimasto impressionato dalle qualità della Panigale V4, che le sue parole abbiano contribuito a raggiungere la ragguardevole cifra di 62.400 euro?

1 TROY BAYLISS Il più amato. Impossibile competere con la leggenda australiana. Se in pista le sue primavere si sono fatte sentire, nella gara a colpi di rilanci per accaparrarsi la sua Panigale non c’è stata competizione. La moto del tre volte campione ha raggiunto la cifra record di 120.350 euro.