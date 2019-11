LA CONFERMA Qualche mese fa era stata pizzicata per strada, tutti l’aspettavano a EICMA 2019 – noi compresi – ma di Panigale V4 Superleggera nemmeno l’ombra. A qualche settimana di distanza dalla chiusura della kermesse milanese ecco però la conferma che non t’aspetti: Claudio Domenicali – CEO di Ducati – in un’ intervista ai colleghi inglesi di MCN ha confermato l’arrivo della più esclusiva delle Panigale V4, la Superleggera. Per l’appunto.

LE PAROLE Le dichiarazioni del numero uno della Casa di Borgo Panigale non lasciano scampo all’immaginazione, nel 2020 la Superleggera si farà: “Nel 2020 arriverà una versione speciale della Panigale che si chiamerà come le precedenti versioni speciali (Superleggera n.d.r). Sarà prodotta in 500 esemplari, sarà abbastanza cara ma impressionante per la dotazione tecnica. Peso che sarà sorprendente!”.

QUELLO CHE SAPPIAMO Rispetto a quello che vi abbiamo già raccontato a inizio ottobre non abbiamo ulteriori informazioni. Sicuramente sarà leggera, previsti circa 164 kg sulla bilancia, 214 cv di potenza massima (con scarico di serie omologato in titanio), cerchi in carbonio e sospensioni meccaniche, più leggere delle sofisticate semi-attive Öhlins. Il prezzo della vecchia Superleggera era stellare, 80.000 euro, con la Superleggera V4 si rischia di sfondare verso l’iperspazio… lo scopriremo tra qualche mese, nel frattempo cominciate a risparmiare: quando in Ducati si applicano le serie speciali diventano veri e propri oggetti da collezione.