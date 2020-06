996 DA CINEMA Ricordate la celebre scena di ''Matrix Reloaded'' (2003) nella quale Trinity sale a bordo di un camion che trasporta moto (Ducati) e inizia a combinarne di tutti i colori in sella ad una 996 sull'autostrada? Oggi, grazie a un kit prodotto in Estonia (Matrix Heritage Edition), anche la Panigale V4 può assumere le sembianze della bicilindrica della pellicola cult dei fratelli Wachowski. Rinfrescatevi la memoria con il video della scena.

PANIGALE V4 MATRIX Dicevamo che grazie al kit prodotto dall'estone Kickass Tuning la Ducati Panigale V4 si trasforma in una replica fedele della 996 di ''Matrix Reloaded''. A cominciare dal colore, il verde scuro, che è esattamente lo stesso utilizzato per l'esemplare del film, mentre le decalcomanie in argento sono state ricreate ''ad hoc''. Non solo estetica, ma anche tanta sostanza: dallo scarico completo Termignoni (sotto al codino) ai cerchi Marchesini in magnesio forgiato e, per la Panigale V4 standard, il mono posteriore Öhlins TTX36, la forcella Öhlins NPX 25/30 e l'ammortizzatore di sterzo, anch'esso Öhlins (la V4 S, che monta sospensioni semiattive, non ne beneficia). Di seguito trovate la lista completa delle modifiche per Ducati Panigale V4.

Carenature verniciate personalizzate Ducati Matrix Green

Set di decalcomanie personalizzate

Ruote forgiate in magnesio Marchesini su misura

Targhetta di identificazione univoca con numero di serie della motocicletta + Matrix Heritage Edition (1 di 25)

Sedile su misura in Alcantara Matrix Edition (nero satinato con cuciture verde scuro)

Impianto di scarico Termignoni

Pacchetto in fibra di carbonio (ali, coperture del telaio)

Leve Ducati Performance

Sospensione posteriore Öhlins (Öhlins TTX36)

Sospensione anteriore Öhlins (Öhlins NPX 25/30)

Ammortizzatore di sterzo Öhlins

Coprimoto

REPLICA LIMITATA Il kit Matrix Heritage Edition è realizzato in serie limitata a 25 esemplari ed è disponibile al prezzo, non propriamente popolare, di 36.000 euro + IVA. D'altra parte, si sa, per essere esclusivi...