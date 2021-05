La supersportiva più venduta in Italia e in Europa è lei, la Ducati Panigale V4. Nel 2021 si è leggermente aggiornata, mentre i sostanziali miglioramenti sono arrivati con il m.y. 2020: novità che l'hanno resa una moto meno ''estrema'' e più facile per tutti, rendendola quindi meno faticosa durante una giornata in pista. Ovviamente, con un prezzo di partenza di 23.390 euro, la Panigale V4 2021 non è una moto accessibile ai più... ma tutti, da oggi, sapranno tutti i segreti di questa moto grazie ai video tutorial pubblicati da Ducati. Il tester Alessandro Valia e il responsabile di sviluppo del progetto ''Panigale V4'' Carlo Ricci Maccarini snocciolano in sette video ogni aspetto tecnico ed elettronico della supersportiva di Borgo Panigale.

CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELLA DUCATI PANIGALE V4 2021

Il primo video è una panoramica sullo sviluppo del progetto Panigale V4, a partire dal m.y. 2020, che presenta tante soluzioni innovative per quanto riguarda la ciclistica, l’aerodinamica e i controlli motore. Nella sua versione 2021 la Panigale V4 è una moto ancora più facile da guidare, pensata e progettata per aiutare il pilota a raggiungere il top della performance senza troppi sforzi e - soprattutto - in sicurezza.

CAPITOLO 2: NOVITÀ INTRODOTTE SULLA DUCATI PANIGALE V4 2021

Il secondo video entra nello specifico sulle novità della Panigale V4. Dal 2021 il motore è Euro 5, ciononostante i valori di potenza e coppia erogati rimangono i medesimi. In questa nuova versione è stato anche “sdoppiato” il Riding Mode “Race”: due mappature specifiche per l’utilizzo pista (Race A e Race B), che si affiancano alle Sport e Street. Vengono introdotte poi le pompe freno autospurganti – che hanno esordito Superleggera V4 - che aiutano ad avere una frenata sempre precisa. Infine, è stato introdotto il Ducati Traction Control EVO 3, strettamente derivata dal mondo Ducati Corse, che rende più facile e sicura l’uscita di curva.

CAPITOLO 3: COME IMPOSTARE L'ABS CORNERING DELLA DUCATI PANIGALE V4 2021

Nel terzo video si analizzano i benefici offerti dall’ABS Cornering, che Ducati sviluppa per massimizzare le prestazioni della Panigale V4, non solo nelle condizioni difficili ma anche nelle performance e nel tempo sul giro. L’ABS Cornering lavora in simbiosi con la piattaforma inerziale IMU a 6 assi, unendo prestazioni e sicurezza grazie a un sistema che tiene conto dell’angolo di piega e della velocità, mantenendo il veicolo sempre stabile e favorendo così il pilota, amatore o professionista che esso sia.

CAPITOLO 4: ABS CORNERING FRONT ONLY SULLA DUCATI PANIGALE V4 2021

Il quarto video spiega la funzione di Cornering ABS solo sulla ruota anteriore, un sistema esclusivo di Ducati che lascia libera la ruota posteriore, aiutando così il pilota amatore a portare la frenata più vicina al centro curva. Un aiuto elettronico che permette di mantenere sempre bilanciato il veicolo, con la giusta ridistribuzione di peso e il corretto carico all’anteriore. Questa caratteristica della Panigale V4 permette di migliorare sensibilmente il tempo sul giro.

CAPITOLO 5: SOSPENSIONI ÖHLINS A CONTROLLO ELETTRONICO PER LA DUCATI PANIGALE V4 2021

Nel quinto video della serie si parla del sistema di sospensioni semi-attive “event based” di cui la Panigale V4 dispone. L’algoritmo sviluppato da Ducati e Öhlins è predittivo, ossia è in grado di riconoscere le varie fasi di guida (accelerazione, frenata e centro curva). Ci sono due modalità: fissa e dinamica. Quest’ultima permette di avere un assetto morbido e intuitiva, ma allo stesso tempo pronto a offrire il supporto necessario nel momento del bisogno. In frenata, per esempio, la forcella offre il massimo sostegno nella fase di compressione, a favore della stabilità.

CAPITOLO 6: DUCATI TRACTION CONTROL (DCT) EVO 3 SULLA PANIGALE V4 2021

Il sesto video è incentrato sul funzionamento del DTC della Panigale V4. Questo sistema, portato al suo 3° grado evolutivo, aiuta il pilota in tutte le fasi di accelerazione, infondendo sicurezza e allo stesso tempo permettendo di sfruttare la massima performance del motore. Il DTC EVO 3 aggiunge al sistema di previsione dello slittamento costruito dall’algoritmo del DTC EVO 2, anche la fase di recupero giochi meccanici a centro curva. Il sistema è infatti capace di riconoscere questa fase e ridurre conseguentemente le spinte in maniera non invasiva per non perdere la posizione in sella e la linea.

CAPITOLO 7: COME PERSONALIZZARE I RIDING MODE DELLA DUCATI PANIGALE V4 2021

Il settimo e ultimo video denominato mostra tutte le mappe motore disponibili per la Panigale V4. Per il 2021 Ducati ha sdoppiato i Riding Mode Race per offrire una scelta ancora più vasta e la possibilità di personalizzare i controlli in base ai propri gusti o alle esigenze del momento. Il sistema consente al pilota di far differire questi due sistemi anche di un solo parametro e di verificarne l’efficacia durante la fase di guida, ma anche di cambiare l’attitudine della moto sulla base dell’usura gomme e delle condizioni della pista