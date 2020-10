HABEMUS DATA Tutto pronto per il lancio della nuova Ducati Multistrada V4, moto che sta destando tanto interesse e anche qualche polemica tra i Ducatisti più tradizionalisti, a causa della rinuncia alla distribuzione Desmodromica in favore di quella tradizionale sul nuovo V4 Granturismo (qui il link alla sua descrizione) che spingerà la crossover sportiva di Borgo Panigale. Attraverso un video teaser pubblicato sui suoi canali social, Ducati fissa l’appuntamento al 4 novembre, data in cui verranno svelati tutti i dati tecnici e (forse) il prezzo.

DUE VERSIONI? I commenti sotto al video manifestano l’irrequietezza da parte di alcuni appassionati del marchio, ma come mai? Il claim del video è “Puoi scegliere ogni strada, o creartene una”, ciò lascia aperti due scenari. Il primo vedrebbe un approccio tradizionale, con una Multistrada V4 con ruote da 17 pollici – magari in allestimento S full optional – affiancata dalla versione Enduro (già pizzicata in un collaudo “sospetto”). L’altro scenario vedrebbe un improbabile (almeno per il sottoscritto) abbandono alla vocazione più stradale in favore di una sola versione da 19”, in linea con le moto che più riscuotono successo in questo momento, ovvero le enduro stradali. Questa soluzione risulta alquanto improbabile perché la Multistrada V4 “tradizionale” è stata la prima a scendere in strada per i collaudi ed era pronta al lancio già la scorsa edizione. Non ci resta che attendere il 4 novembre per scoprire cosa ha in serbo per noi la Casa di Borgo Panigale, ma cari miei smanettoni state tranquilli: la Multistrada V4 con ruota da 17 ci sarà… almeno secondo me! Qui sotto trovate il video, buona visione.