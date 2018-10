Autore:

Danilo Chissalè

UN ASSAGGIO La stagione del Mondiale Superbike è agli sgoccioli e con lei la carriera della Panigale V2 1199R. La sua sostituta, come probabilmente ben saprete, sarà la nuova Panigale V4 R, stretta parente della Desmosedici che corre nel MotoGP e della più “voluminosa” V4 dotata del motore da 1.100 cc. In attesa di vederla in edizione stradale a EICMA 2018, Michele Pirro mostrerà al pubblico del BSB le potenzialità della nuova Superbike di Borgo Panigale questo weekend, durante l’ultimo round del campionato che si terrà sul leggendario circuito di Brands Hatch.

ESIBIZIONE Purtroppo il pilota pugliese non sarà sulla griglia di partenza con i campioni del British Superbike, ma si limiterà a effettuare dei giri d’esibizione. Pirro dichiara:” Sono molto felice di portare a Brands Hatch la moto che darà il via a una nuova era per Ducati in Superbike. La V4 R porta con sé tutta l’esperienza maturata in MotoGP e sono convinto che darà grandi soddisfazioni a piloti e tifosi”.