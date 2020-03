SE MAOMETTO NON VA DALLA MONTAGNA... L'emergenza sanitara dovuta al Coronavirus ha portato alla cancellazione della presentazione stampa della nuova Streetfighter V4. E così, il primo contatto con l'attesissima novità firmata Ducati è posticipato a data da destinarsi. Per questo la Casa di Borgo Panigale ha deciso di portare la nuova Streetfighter nella casa di tutti gli appassionati attraverso una diretta streaming che prenderà il via alle 18,30, e verrà trasmessa attraverso il canale YouTube ufficiale Ducati. La diretta video potete seguirla sul link qui sotto.

IN PILLOLE La nuova Ducati Streetfighter V4 altro non è che una Panigale V4 spogliata delle carene, con manubrio alto e largo, 178 kg di peso a secco, motore Desmosedici Stradale di 1.100 cc capace di erogare 208 cv a 12.750 giri e 12,5 Kgm a 11.500 giri. Il tutto è tenuto a bada da ali biplano sulla zona frontale e da un pacchetto elettronico di ultima generazione: la ''Fight Formula'' è servita, il risultato è una naked tecnologica, esagerata, estremamente attraente per via del design aggressivo ed emozionante, che non fa nulla per nascondere le sue eccellenti prestazioni. Il rapporto potenza/peso è di 1,17 cv/kg mentre, ma se le prestazioni sembrano non bastarvi, ecco lo scarico full-racing Ducati Performance in titano prodotto da Akrapovič: la potenza raggiunge quota 220 cv e il peso si riduce di 6 kg.