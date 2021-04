Vi ricordate la HyperSport, la supersportiva 100% elettrica prodotta in Canada? Era da un po’ che non avevamo loro notizie, ma adesso è tornata a far parlare di sé. Damon Motorcycles deve ancora iniziare la produzione di questa futuristica moto… ciononostante, il progetto sta suscitando sempre più l’interesse del pubblico e degli investitori. Sull’onda dell’elettrificazione, il sentimento che Damon Motorcycles possa essere una “Tesla a due ruote” è in continuo crescendo.

Il bridge financing (ossia un finanziamento a breve termine) di 30 milioni $ è stato eseguito per assicurare a Damon Motorcycles la possibilità di creare modelli di pre produzione, incentivare lo sviluppo, testare la Hypersport e supportare i demo tour. Insomma, tutti aspetti indispensabili per arrivare sul mercato. Anche perché, a fronte di un totale di 20 milioni $ di preordini, le aspettative sono decisamente elevate. Mentre Damon Motorcycles è al lavoro, il board accoglie due nuove figure che arrivano da esperienze di venture capital.

Intanto, Damon Motorcycles ha dichiarato di aver creato la prima piattaforma modulare di powertrain elettrico, un progetto simile a quello a cui sta lavorando Triumph. Ossia, una stessa base che può essere declinata in diverse tipologie di moto. Per farvi un esempio: è quello che ha fatto Yamaha con i vari CP2 (MT-07) e CP3 (MT-09). Le prime moto a usare questa nuova piattaforma saranno le versioni SX (16.995 $) e SE (19.995 $) che possono essere acquistate anche con un canone di 199 $ o 286 $ al mese. I primi modelli preordinati, stando all’azienda, verranno consegnati “non prima di aprile 2022”.