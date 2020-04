EVENTO ANNULLATO L’emergenza relativa al Coronavirus continua a colpire il settore delle due ruote. Con le vendite in forte crollo, linee di produzione interrotte e Gran Premi annullati, gli ultimi sopravvissuti sono i saloni di moto. O quasi. Perché se KTM e BMW hanno detto “NO” a Intermot ed Eicma 2020, con annessa risposta di Ancma, all’infinita lista di eventi cancellati si aggiunge il MOARD di Milano, la più importante esposizione europea dedicata al moto design prevista il 9 e 10 maggio 2020.

IN ATTESA DEL 2021 Dopo un confronto diretto con i partner, le aziende e gli sponsor coinvolti nel MOARD, è stato deciso di annullare l’evento, vista “l’emergenza sanitaria e le condizioni in cui si trova a operare l’intero sistema industriale italiano, in particolar modo quello delle due ruote”. Come ha dichiarato l’organizzazione: “il fulcro della manifestazione è l’esperienza diretta e la partecipazione attiva”, e il venir meno delle condizioni per una partecipazione sicura dal punto di vista sanitario, il MOARD è rimandato al 2021 nella speranza di un futuro migliore.