Autore:

Danilo Chissalè

ALL’AVVENTURA! Quando si parla di GS, che sia della famiglia F o R, la versione che più fa sognare è la Adventure: pronta a tutto, ad addentare ogni tipo terreno per scoprire nuove mete, grazie a serbatoi extra large, protezioni maggiorate e ruote tassellate. Neanche il tempo di apprezzare la versione standard, ed ecco che da Monaco di Baviera, passando per la stampa USA, arrivano le prime indiscrezioni sulla F 850 GS Adventure. Si tratta di un disegno brevettato che mostra quasi tutti i cambiamenti della versione più esploratrice. Ecco come cambia.

CRESCE TUTTO La versione Adventure, come da tradizione BMW, cresce in tutto, la nuova F 850 GS Adventure non sarà da meno. Aumenteranno infatti le dimensioni del becco e del parabrezza che garantiranno più protezione da polvere e sassi, oltre che fornire un aspetto più accigliato. Più largo anche il manubrio, per migliorare il controllo nelle manovre a bassa velocità quando si guida in piedi sulle pedane. Non può assolutamente mancare il serbatoio maggiorato, difficile capire di quanto, che porterà in dono un conseguente aumento di peso rispetto ai 229 kg del modello standard.

ARMATURA Nessuna novità per quanto riguarda il motore che rimarrà il bicilindrico parallelo da 853 cc in grado di sviluppare 95 cv. Quest’ultimo è stato causa di non pochi grattacapi per BMW, pochi giorni fa abbiamo dato la notizia di un richiamo di oltre 1.300 modelli con problemi agli ingranaggi della pompa dell’olio. Il problema pare sia stato risolto, la versione Adventure dovrebbe nascere dunque sotto una stella migliore rispetto alla versione base. Nel dubbio BMW lo proteggerà con una bella gabbia di tubi di acciaio, lo stesso materiale pare che verrà utilizzato per la realizzazione del telaio portaborse in luogo di quello in plastica della versione standard. L’esordio, trattandosi di modifiche marginali, potrebbe già avvenire nel corso del 2019, il prezzo lo immaginiamo di 1.500/2.000 euro più alto rispetto alla F 850 GS. Non ci resta che attendere.