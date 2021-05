CINQUANTINI Beta Motor presenta le nuove RR 50 2021, disponibili in versione Enduro e Motard. I due cinquantini guadagnano un telaio completamente nuovo, un motore rinnovato – ora Euro 5 – e un nuovo design ispirato alle RR enduro più grandi.

I due cinquantini rispondono alle richieste di un pubblico diverso: la prima, la versione Enduro, per gli amanti dell'off road, monta cerchi con gomme tassellate in misura 21'' davanti e 18'' dietro, mentre la Motard è con cerchi – in lega o a raggi, a seconda della versione – da 17''. Tolte queste differenze, le due moto da 50 cc vantano un nuovo design, che si ispira alle RR 2T/4T più grandi, grazie a nuove sovrastrutture plastiche, con mascherina, convogliatori, fianchetti e sella rinnovati, mentre il nuovo serbatoio è da 6,5 litri. Ci sono anche un nuovo sistema con serratura singola per avviamento, bloccasterzo, serbatoio e sella, ma anche un nuovo fanalino posteriore a LED. Anche le caratteristiche tecniche, a partire dal motore, sono le medesime.

MOTORE Il monocilindrico 2 tempi da 49,7 cc, ha 6 marce, è raffreddato ad acqua ed equipaggiato con oil mixer (tranne RR 50 Racing). Nuovo il cambio, che monta nuove forchette forgiate, per innesti più precisi. Nuovi anche il sistema di recupero dei vapori benzina, in conformità con la normativa Euro 5, e la scatola filtro, dotata di un sistema di sgancio rapido per facilitare la manutenzione. Nuovo anche lo scarico compatto, di richiamo racing.



CICLISTICA Le Beta RR 50 Enduro e Motard 2021 vantano diverse novità anche sotto il profilo della ciclistica: c'è un nuovo telaio, con geometria rivista, che promette una migliore maneggevolezza, mentre il telaietto posteriore, in polimero tecnico, integra i vari componenti elettrici. Il forcellone è ora più lungo, per una maggiore stabilità e trazione. Rivisti anche gli ammortizzatori, che migliorano la capacità di affrontare percorsi off-road più impegnativi e di assorbire le asperità urbane. Il comparto freni è affidato a un disco anteriore da 260 mm, mentre il posteriore è da 220 mm.

Oltre alla versione standard la Beta RR 50 è disponibile anche nelle versioni Enduro Sport ed Enduro Racing. La prima si differenzia dalla base per la presenza della forcella da 40 mm – in luogo di quella da 37 mm – del forcellone in alluminio, della sospensione posteriore con leveraggio progressivo e dei cerchi in lega di alluminio. Il telaio è dipinto in rosso, la corona è in alluminio, mentre la pinza freno anteriore è a doppio pistoncino.

RR RACING Per chi cerca un oggetto praticamente pronto-gara, invece, c'è la versione Enduro Racing, che vanta forcellone in alluminio, forcella regolabile a steli rovesciati da 41 mm, manubrio conificato ø 28,5 mm senza traversino, silenziatore in alluminio anodizzato rosso, sospensione posteriore con leveraggio progressivo e ammortizzatore con serbatoio del gas separato, regolabile in precarico, compressione ed estensione. Ci sono poi il doppio radiatore, i cerchi in lega di alluminio, il telaio verniciato in rosso e la pinza freno anteriore a doppio pistoncino, la corona in alluminio e le leve di cambio e pedale del freno posteriore in nero. La Beta RR 50 Enduro Racing rinuncia ad alcune caratteristiche della versione standard, a tutto vantaggio delle prestazioni: non ha infatti il contralbero per le vibrazioni e nemmeno il miscelatore, come le moto da corsa.

Come per la cugina tassellata anche la RR 50 Motard si declina in 2 versioni, oltre la standard. Ci sono in questo caso la Sport e la Track. La prima monta una forcella con steli da 40 mm, la pinza freno anteriore a doppio pistoncino, la corona in alluminio e il telaio verniciato in rosso.

DA CORSA La versione Track, praticamente da competizione, ha una forcella a steli rovesciati da 41 mm, il manubrio conificato ø 28,5 mm senza traversino, il silenziatore in alluminio anodizzato rosso, le ruote in alluminio con cerchi neri a raggi, la pinza freno anteriore a doppio pistoncino, la leva del cambio e del pedale del freno di colore nero e il telaio in rosso, oltre a una colorazione dedicata.