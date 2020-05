LA GAMMA ENDURO RR DI BETA SI RINNOVA PER IL MODEL YEAR 2021

SI RIPARTE! Anche Beta Motor è pronta a riaccendere i motori dopo un lungo periodo di stop. Recentemente la casa di Rignano sull’Arno ha presentato il primo model year 2021 di quest’anno, ovvero la XTrainer 350. Adesso tocca a tutta la gamma enduro RR, sviluppata grazie alla collaborazione nei campi di gara con Steve Holcombe e Brad Freeman.

COME CAMBIANO RISPETTO A PRIMA

Tutte le moto vengono aggiornate principalmente dal punto di vista ciclistico. Si parte dal telaio, con una zona del cannotto e dei fazzoletti più robusti, ed accessori a corredo per una maggior protezione contro l’usura; anche Il telaietto posteriore invece è stato irrobustito. I fianchetti hanno dei nuovi fissaggi per migliorare la fase di smontaggio, la stessa cosa è stata fatta per il coperchio del serbatoio. La sella ora ha una nuova imbottitura, e grazie al disegno rivisto permette di spostarsi meglio e avere una guida più efficace. Le novità coinvolgono anche la scatola filtro, adesso ottimizzata per garantire una maggiore impermeabilizzazione, ma anche nel fissaggio del fianchetto di ispezione del filtro per una maggiore praticità. Dal punto di vista tecnico, la forcella ZF ha una migliore scorrevolezza e affidabilità d’uso mentre il mono ha un setting rivisto per favorire una maggiore trazione. Completano il pacchetto un impianto elettrico più potente e una nuova strumentazione digitale.

I MODELLI 2021

I modelli che compongono la gamma RR m.y. 2021 sono sette. Si parte dai 2 tempi, con la leggera e maneggevole 125 per poi passare alla 200, pensata per gli amatori grazie al suo miscelatore elettrico, fino alle 250 e alla 300, quest’ultima pensata per chi vuole prestazioni importanti e desidera guidare con marce più lunghe. Per quanto riguarda i 4T, si parte dal 350, la più agile delle quattro tempi , passando per la 390 che invece rappresenta il mix ideale tra potenza e maneggevolezza; la 430 dà il meglio di sé con rapporti lunghi grazie alla coppia importate, mentre la 480 è dedicata ai piloti più esperti e fisicamente preparati, pronti a domare tutta la potenza del monocilindrico.

IL LISTINO PREZZI

I prezzi per i m.y. 2021 sono gli stessi del model year precedente. Di seguito, ecco il listino prezzi della gamma Enduro RR di Beta: