Era il lontano 2017 quando Benelli portò ad Eicma il Leoncino 500 Sport. La versione del Leoncino che richiamava il passato e le competizioni, però, è rimasta nel cassetto per quasi 4 anni, almeno fino a oggi: il nuovo modello, infatti, è stato svelato in Cina.

CAFÉ RACER Il look della bicilindrica di Pesaro è ispirato alle café racer: a differenza di Leoncino 500 e Leoncino 500 Trail, infatti, ci sono un piccolo cupolino, i semi manubri, uno scarico con terminale sdoppiato e una mini borsa laterale. Il motore del 500 Sport svelato in Cina dovrebbe essere il solito bicilindrico parallelo da 499 cc – qui il cugino di QJMotor col nuovo motore 550 – capace di 47,6 CV a 8.500 giri/min e 46 Nm a 6.000 giri.

TUTTO AL SUO POSTO La componentistica in termini di ciclistica dovrebbe essere fondamentalmente la stessa dei fratelli nostrani, vale a dire un telaio a traliccio in tubi d'acciaio abbinato a una forcella a steli rovesciati da 50 mm con regolazione dell’idraulica in estensione e a un monoammortizzatore regolabile anch’esso in estensione e nel precarico molla, grazie al comando remoto. Cerchi in lega da 17 pollici e sistema ABS a gestire il doppio disco da 320 millimetri di diametro con pinza radiale a 4 pistoncini all’avantreno e il disco da 260 mm di diametro con pinza a singolo pistoncino al retrotreno.

ARRIVERÀ? La vera domanda è se, dopo la prima... finta di Eicma 2017, questa sia la volta buona per vedere anche in Italia la versione Sport. Per ora vi anticipo soltanto che il Leoncino 500 tornerà presto protagonista qui sul nostro sito... restate collegati!