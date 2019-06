Autore:

Danilo Chissalè

BABY LEONCINO Benelli ha promesso che in futuro arriveranno altri modelli di medio/grande cilindrata dopo la naked 702 S. Nel frattempo la casa pesarese continua ad ampliare verso il basso la sua gamma di veicoli. L’ultima arrivata è la Benelli Leoncino 250, naked con ispirazione retrò spinta dallo stesso monocilindrico della sorella enduro TRK 251.

LA TECNICA I 250 cc del motore sono in grado di sviluppare 25,8 CV (19 kW) a 9250 giri/min e di 21 Nm (2,1 kgm) a 8000 giri/min. Il motore è accoppiato ad un cambio a 6 rapporti ed è alimentato dall’iniezione elettronica con corpo farfallato da 37 mm, iI tutto è incastonato nel classico telaio a traliccio in tubi d’acciaio. Terminando l’escursus tecnico parliamo di ciclistica: Il reparto sospensioni di Leoncino 250 si affida all’anteriore ad una forcella up-side-down con steli del diametro di 41 millimetri, mentre al posteriore si trova un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale ed escursione da 53 millimetri. L’impianto frenante è invece composto all’avantreno da un disco singolo flottante di 280 millimetri di diametro, con pinza a quattro pistoncini, mentre al retrotreno da un disco di 240 mm di diametro e una pinza flottante a singolo pistoncino.

FACILE ED ECONOMICA Da una moto di questo segmento ci si aspetta due cose: facilità di utilizzo e costi di gestione contenuti. La Leoncino, stando a quanto dichiarato da Benelli, soddisferà entrambi i bisogni con una moto bassa di sella (810 mm) e parca nei consumi, il dichiarato infatti è di appena 3,3 litri per 100 km che moltiplicati per i 12,5 litri di capienza del serbatoio portano ad un’autonomia davvero invidiabile.

TIPICAMENTE LEONCINO Il look del Leoncino 250 ovviamente non si discosta da quello del Leoncino 500, d’altronde squadra che vince non si cambia. Ritroviamo dunque tutti gli stilemi tipici di questo modello, dal faro full LED, passando per la strumentazione digitale, il serbatoio bombato e l’immancabile leoncino sul parafango anteriore.

USCITA E PREZZO La Benelli Leoncino 250è già disponibile nelle concessionarie Benelli in bianco, antracite e rosso. Il prezzo è come sempre concorrenziale, il listino attacca a 3.490 euro.