Autore:

Danilo Chissalè

VIA ALLE VENDITE La gamma adventure di Benelli si amplia verso il basso con la nuova TRK 251. La filosofia è la stessa adottata per la sorellona TRK 502 che ben sta figurando nei concessionari: voglia di avventura e versatilità offerte a prezzi decisamente concorrenziali. Dopo averla vista a EICMA 2018, la crossover è ora disponibile nei concessionari con un prezzo di listino di 3.490 euro f.c..

PUNTI DI FORZA Oltre al prezzo interessante la nuova TRK 251 ha tante frecce al suo arco come la dotazione ciclistica composta da una forcella a steli rovesciati da 41 mm con escursione di 120 mm accoppiata a un mono ammortizzatore centrale con escursione di 50 mm. Di tutto rispetto è l’altezza da terra di 200 mm che permette di affrontare con disinvoltura tanto parcheggi fantasiosi sui marciapiedi quanto piccoli tratti in fuoristrada. La seduta è posta abbastanza in alto (835 mm) per essere una moto dedicata ai neofiti, ma il peso contenuto di 153 kg a secco facilita la vita.

IL CUORE Abbracciato dal telaio a traliccio in tubi d’acciaio c’è il monocilindrico da 251 cc (lo stesso della naked BN 251) in grado di erogare 24,5 cv a 9.500 giri/min. e 21 Nm di coppia massima a 7.500 giri/min. Guardando i dati ci aspettiamo un motore onesto che fa dei consumi ridotti, solo 4,1 litri/100 km, il suo punto di forza. L’autonomia è di quelle che invogliano a viaggiare senza problemi, combinando i consumi con la capienza di 17 litri del serbatoio si scopre che con un pieno di verde si possono coprire oltre 400 km… Non male!