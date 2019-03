Autore:

Giulia Fermani

ORA IN CONCESSIONARIA Presentata a EICMA 2018, la nuova naked di Benelli 302S pensata per i giovani neofiti delle due ruote -si guida con patente A2- è ora disponibile in concessionaria nella versione bianca con telaio rosso e nera con telaio rosso al prezzo di 3.990 euro.

SCHEDA TECNICA Evoluzione del 300 cc, la nuova Benelli 302S monta un bicilindrico parallelo ad iniezione elettronica, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e quattro valvole. Potenza e coppia sono rispettivamente di 38 cv a 11.000 giri/min e 25,6Nm a 9.750 giri e il cambio è a 6 velocità con trasmissione finale a catena. Marchio di fabbrica è il nuovo disegno del faro anteriore a Led mentre il telaio è il classico traliccio in tubi d’acciaio. Scopri tutto sulla nuova Benelli nel nostro video live da Eicma 2018.