Autore:

Danilo Chissalè

IL RUGGITO Sull’onda di un 2018 decisamente positivo Benelli si affaccia al 2019 con i migliori propositi. Nei concessionari continua il successo della TRK 502, giunta ai piedi del podio delle moto più vendute del mese di gennaio 2019, ma tante altre novità sono pronte a ricalcarne le orme. Scopriamo insieme quando arriveranno nei concessionari.

LA PRIMA Si partirà con la Benelli 302S in arrivo a fine febbraio. Look da giovane sportiva, bicilindrico parallelo ad iniezione elettronica con distribuzione a doppio albero a camme in testa e quattro valvole in grado di erogare 38 CV a 11.000 giri/min e 25,6Nm di coppia a 9.750 giri e dotazione ciclistica decisamente di livello per la categoria naked entry level.

LE DUEMMEZZO A ruota sarà il turno delle versioni dimezzate dei due best seller della casa pesarese, Leoncino 250 e TRK 251 in arrivo tra marzo e aprile 2019. Anche in questo caso le due moto condivideranno il motore, un monocilindrico quattro tempi raffreddato a liquido a doppio albero in testa da 250 cc. I 24,5 cv a 9.000 giri/min e la coppia massima di 21 Nm erogati dal motore rendono la TRK 251 una valida opzione per i neo patentati A2 come per chi allo scooter non si vuol concedere. Soluzioni condivise anche per la ciclistica: telaio a traliccio, forcella a steli rovesciati e pinza ad attacco radiale.

LE STRAVAGANTI Tra aprile e maggio sarà invece la volta di due modelli inediti per Benelli, la Imperiale 400 e la cruiser 502C. La prima ha linee classiche ispirate ai modelli che hanno fatto la storia del marchio negli anni ’50, motore monocilindrico raffreddato ad aria che eroga la potenza di 20,4 CV a 5.500 giri/minuto e 28 Nm di coppia a 3.500 giri/minuto. Il telaio misto a doppia culla in tubi e piastre d'acciaio. La seconda condivide il suo cuore con la Leoncino e la TRK, ovvero il motore bicilindrico in linea che eroga la potenza di 47,6 CV a 8.500 giri/min. e 45 Nm di coppia a 5.000 giri/min e linee da power cruiser.

LA NAKED SPORTIVA La più attesa, almeno personalmente, è la 752S, la naked sportiva della casa pesarese. Linee aggressive, ciclistica che promette bene e un bicilindrico 4 tempi raffreddato a liquido capace di 77 cavalli a 8.500 giri e di una coppia massima di 67 Nm a 6500 giri. Lei si farà attendere, arrivando nei concessionari solo in estate.

E I PREZZI? Se vi state chiedendo dove sono i prezzi la risposta è: in una stanza segreta nella sede di Benelli. Purtroppo, nonostante un azione ai fianchi da parte del sottoscritto, i prezzi saranno comunicati prossimamente, ma sono sicuro che saranno allettanti e cocncorrenziali come quelli dei modelli già presenti a listino.