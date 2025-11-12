Macna lancia le manopole riscaldabili gestibili via Bluetooth

La gamma di abbigliamento e accessori riscaldati Macna si amplia con l’introduzione di nuove manopole riscaldate con connessione Bluetooth. Secondo l'azienda si tratta di una prima mondiale. Queste nuove manopole costano 200 euro e sono state “sviluppate in un periodo di 3 anni”. Funzionano collegandole allo smartphone tramite l’app Macna Heated, che consente il controllo completo di tutto l’equipaggiamento riscaldato di Macna.

Macna, arrivano le manopole riscaldabili con Bluetooth. L'app Macna gestisce anche il resto dell'abbigliamento riscaldabile

In pratica, è possibile regolare i livelli di calore direttamente dallo schermo del telefono, invece di dover armeggiare con i pulsanti. Tramite l’app, scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, si possono anche raggruppare diversi capi riscaldati, comandandoli insieme. L'app consente anche di impostare dei timer, per evitare di restare senza calore quando serve.

Macna, arrivano le manopole riscaldabili controllabili via Bluetooth. Macna realizza anche altri capi riscaldati come i guanti

Come gran parte della linea riscaldata Macna, le manopole offrono quattro livelli di riscaldamento, dal 40% al 100%, ciascuno identificato da un colore diverso. Hanno una struttura monoblocco impermeabile in TPR (gomma termoplastica) e sono dotate di una superficie testurizzata ad alto grip. I pulsanti di controllo sono integrati per mantenere un aspetto pulito e lineare.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 12/11/2025