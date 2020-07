UN MERCATO CHE PEDALA Se il mercato dell’auto non se la passa bene (solo a giugno, in Europa è calato di quasi il 25%), quello delle biciclette - elettriche e tradizionali - vede aumentare le vendite con incrementi a doppia cifra. Pedalare è un’ottima risposta a un sacco di problemi, dalla voglia di ripartenza alla maggior attenzione per una mobilità sostenibile, e lo si può fare anche con stile ed eleganza.

DUE RUOTE CHIC Per chi cerca una bicicletta da città comoda e funzionale, senza rinunciare a un tocco d’eleganza chic tipicamente francese, Citroen ha presentato il modello da donna della sua linea Rider The Citroënist by Martone, sviluppato in collaborazione con Martone Cycling, specialista dello stile su due ruote.

PRATICA Disponibile nell’unica dimensione da 44cm (il modello da uomo c’è sia da 52 che 56 cm), la bici da donna Woman Rider The Citroënist by Martone nasce per l’uso quotidiano e per essere comoda e versatile, grazie al cestino integrato nel manubrio, fatto per trasportare la borsetta o piccoli oggetti. Sempre utile il cavalletto centrale, per parcheggiare una volta giunti a destinazione. Il telaio, completamente bianco, è in alluminio e lega d’acciaio, per un peso complessivo della bicicletta di 12 kg.

CAMBIO RAFFINATO Le ruote sono da 700 x 32 mm, con mozzi in acciaio inossidabile e pneumatici resistenti alle forature. Il sistema di trasmissione manuale a 3 marce integrato nel mozzo posteriore è sviluppato da Sturmey Archer. Particolarmente d’impatto la catena di colore rosso, marchio di fabbrica del modelli Martone. Ancora, su sella e barra del telaio campeggia il logo The Citroënist, mentre al centro del manubrio c’è quello di Citroën Origins, creato per il Centenario di Citroën del 2019.

PREZZO Le due biciclette Rider The Citroënist in versione da uomo e da donna possono essere acquistate sullo store online di Citroën, rispettivamente al prezzo di 950 euro e 980 euro.