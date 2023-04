Tucano Urbano New Step, tecnica e sostenibilità in una sola giacca: il video

Già il nome dice tutto: un nuovo passo in avanti per il brand specializzato in abbigliamento moto per la città. Eccola in video

Cresce la collezione primavera estate 2023 di Tucano Urbano, il brand del Gruppo Mandelli specializzato in abbigliamento tecnico per la città. Come il nome fa ben capire, New Step rappresenta un nuovo passo verso la sostenibilità, senza rinunciare ai contenuti tecnici e alla qualità dei capi d’abbigliamento della casa milanese.

Tucano Urbano New Step: giacca tecnica e sostenibile

SOSTENIBILE Il design è giovanile, minimal e attento all’ambiente, grazie alla scelta del tessuto Good Wheels, poliestere ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica (già visto nella collezione invernale di Tucano Urbano). Non contenta, la casa milanese ha aggiunto anche il nylon ripstop derivato dal riciclo di scarti postindustriali.

Tucano Urbano New Step: giacca tecnica e sostenibile

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE La costruzione Hydroscud della giacca permette 10K di impermeabilità e 10K di traspirabilità. La ventilazione è stata inoltre migliorata da un ampio sistema di aerazione sulla schiena e sotto le braccia, dimostrandosi una giacca ideale tanto con la pioggia quanto con il sole, anche tutto l’anno. La giacca interna in polar fleece si può staccare e indossare da sola.

Tucano Urbano New Step: giacca tecnica e sostenibile, il modello grigio scuro

PROTETTIVA La giacca New Step ha la certificazione AA: su spalle e gomiti sono presenti protezioni CPS Aerosoft leggere e ventilate, nella schiena c’è lo spazio per la protezione Viper CE D3O (di livello 1 o 2). Volendo, infine, si può connettere anche il gilet Airscud per l’airbag.

SCHEDA TECNICA TUCANO URBANO NEW STEP

Colori : grigio scuro, ocra

: grigio scuro, ocra Taglie dalla S alla 3XL (per grigio scuro, fino alla XXL per ocra)

dalla S alla 3XL (per grigio scuro, fino alla XXL per ocra) Certificazione CE – Classe AA (EN17092:2020)

Esterno Hydroscud a tre strati nylon ripstop riciclato con trattamento Water Resistant membrana traspirante, antivento e impermeabile rete 30D poliestere

a tre strati Cuciture nastrate

nastrate Fodera leggera in rete e poliestere

leggera in rete e poliestere Giacca interna in polar fleece staccabile

staccabile Protezioni Easyflex CE per spalle e gomiti (Livello 1)

per spalle e gomiti (Livello 1) Tasca per protezione schiena (compatibile con Viper CE D3O Livello 1 e 2)

(compatibile con Viper CE D3O Livello 1 e 2) Sistema di aerazione sotto il cavo ascellare

sotto il cavo ascellare Ampio sistema di aerazione sulla schiena

sulla schiena Cappuccio ergonomico regolabile

regolabile Regolazione ai polsi con elastico e bottoni

con elastico e bottoni Polsi e cappuccio ergonomici e preformati

Coulisse in fondo

in fondo 2 tasche cargo interne

3 tasche esterne

Airscud Connection

Impermeabilità 10000 mm

Traspirabilità 10000 gr/mq/24h

Lunghezza 75 cm (L)

Prezzo consigliato al pubblico 299,90 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/04/2023