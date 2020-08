ELEGANZA PER UNA GIUSTA CAUSA È stata confermata per il 27 settembre 2020 la Distinguished Gentleman’s Ride, che giunge alla decima edizione. L’evento motociclistico, di calibro mondiale, ogni anno e in ogni nazione prende luogo ha come obiettivo la raccolta fondi in favore della ricerca scientifica per la cura del cancro alla prostata e per la fornitura di supporto psicologico ai malati. The Distinguished Gentleman’s Ride nasce a Sydney, in Australia, da una visione di Mark Hawwa. E’ stata ispirata da un’immagine di Don Draper, dalla serie Mad Men, accanto ad una moto classica e con indosso uno dei suoi abiti migliori. Da lì, Mark ritenne che inventare l’idea di un giro in moto “a tema” fosse un’ottima idea per contrastare certi stereotipi negativi legati alla figura del motociclista, e per contemporaneamente creare un messaggio aggregante a livello internazionale legandolo ad un interesse comune e prioritario, la salute.

GALANTUOMINI BRITANNICI Come nelle ultime edizioni, anche per quest’anno Triumph sarà il partner principale dell’evento. La Casa di Hinckley chiamerà a raccolta tutti i motociclisti gentiluomini pronti ad indossare il loro abito migliore, guidati da un obiettivo comune: la salvaguardia di tutti gli uomini. La cavalcata sarà solitaria, ma solo nella forma perché simbolicamente aggregativa a livello mondiale. Inoltre, Triumph devolverà quattro moto della gamma “modern classic” al progetto, donandole ai tre maggiori “fund-raiser” a livello mondiale e al vincitore della Gentlefolk Competition. Partecipare è molto semplice: basta registrarsi sul sito internet dedicato.