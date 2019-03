Autore:

Giulia Fermani

NUOVO DIRETTORE PER TRIUMPH Dopo una carriera ventennale nel settore motociclistico, il milanese Andrea Buzzoni, 49 anni, è il nuovo Direttore Generale di Triumph Motorcycles Italia.

MOTOCICLISTA DA SEMPRE Laureato in Scienze Politiche, Andrea Buzzoni ha iniziato la sua carriera in Benelli come Direttore Export. E' stato poi alla guida di Ducati Motor Deutschland fino al 2004, ha ricoperto il ruolo di General Manager di BMW Motorrad Italia, in cui è rimasto sino al 2014 e, recentemente, da Febbraio 2015 a Dicembre 2018 ha ricoperto il ruolo di Global Sales e Marketing Director e Board Member per Ducati.