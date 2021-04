IN PROMO Suzuki V-Strom 650 e V-Strom 650 XT sono oggetto di un'offerta: chi le acquisterà entro il 30 giugno, infatti, riceverà in regalo il kit Freedom – un ricco pacchetto di accessori – e l'estensione della garanzia fino a 4 anni.

IL KIT Quelli che fanno parte del kit Freedom sono alcuni dei migliori articoli presenti nel catalogo degli accessori originali. E la V-Strom 650 diventa subito una compagna di viaggio ideale: borse laterali in alluminio da 37 litri, con le relative serrature e le staffe di fissaggio. Le valigie, che garantiscono la tenuta a polvere e acqua, si caratterizzano per la presenza di spigoli rivestiti in plastica, comode maniglie per il trasporto a mano e apertura verso l’alto, a tutto vantaggio della praticità anche quando lo spazio è limitato. Il kit è inoltre provvisto del cavalletto centrale, così come del parabrezza Touring maggiorato, del traversino per il manubrio e delle estensioni per gli specchietti, che permettono di allargare la visuale sulla zona retrostante. Inoltre, col kit Freedom, Suzuki V-Strom 650 beneficia, al pari della V-Strom 650 XT, di puntale e paramani.

I VANTAGGI Il kit, considerati gli accessori di cui è dotato, garantisce un vantaggio di oltre 2.000 euro: a questo, inoltre, si aggiunge la garanzia Suzuki estesa a 4 anni con assistenza stradale. Fino al 30 giugno, V-Strom 650 e V-Strom 650 XT, versione dotata di cerchi a raggi, sono così offerte rispettivamente a 8.840 euro e 9.340 euro franco concessionario.