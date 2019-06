Autore:

Giulia Fermani

LE PROMO DA GIUGNO A SETTEMBRE Sconti, supervalutazioni e finanziamenti a tasso agevolato: Suzuki presenta le offerte dedicate alle due ruote. Ecco in dettaglio l’elenco delle proposte della Casa di Hamamatsu per moto e scooter scontati dall’inizio di giugno alla fine di settembre.

SUZUKI V-STROM Fino al prossimo 30 settembre chi acquisterà una Suzuki V-Strom 650 standard o in allestimento XT riceverà un Kit Touring in omaggio. Del valore di oltre 2 mila euro, il kit comprende valigie laterali, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino touring maggiorato. Nello stesso periodo ogni moto usata data in permuta per acquistare un esemplare della famiglia V-Strom 1000 - versione XT e allestimenti speciali Globe Rider e Feel More compresi- sarà supervalutata di 1.500 Euro.

SUZUKI GSX Supervalutazione di 1.500 euro anche sulle permute fatte per comprare la GSX-R1000R, mentre per chi firmerà un contratto per una GSX-S1000 - o per la sua variante carenata GSX-S1000F- godrà di una supervalutazione di 1.000 euro sull’eventuale usato permutato. A chi comprerà una GSX250R Suzuki fornirà il carburante necessario per percorrere all'incirca i primi 10.000 km sotto forma di uno sconto incondizionato di 500 euro, che porta a 4.840 euro il prezzo per gli esemplari di colore nero e a 4.950 euro per quelli in livrea Blu GP. Da giugno a settembre Suzuki attraverso uno sconto di 400 euro regalerà idealmente la patente -tanto costa in media conseguire la A1 in Italia- ai giovani piloti che sceglieranno una GSX-R125 o una GSX-S125.

SUZUKI BURGMAN Sconti anche sul listino scooter, con Suzuki Burgman 400 in vendita a 6.990 euro al posto dei 7.890 del listino ufficiale con 4 anni di garanzia e annesso servizio di assistenza stradale. La nuova campagna dedicata al Burgman 650 offre un vantaggio economico di 650 euro e l’estensione a quattro anni della garanzia, che comprende sempre l’assistenza stradale.