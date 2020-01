WEEKEND IN MOTOSLITTA Non sapete cosa fare coi bambini nel weekend? Anche quest'anno si rinnovano gli appuntamenti con Snow Kids Yamaha, il progetto dedicato ai più piccoli, che prevede prove gratuite in aree appositamente attrezzate in sella alle motoslitte.

DOVE Il tour sulla neve 2020 prende il via al Passo del Tonale, presso un'area appositamente attrezzata davanti al ristorante La Baracca. Qui, in un circuito allestito per l'occasione, i bambini a partire dai sei anni di età potranno salire in sella alle motoslitte Yamaha SRX 120 e ricevere i primi insegnamenti per acquisire in sicurezza il corretto stile di guida.

QUANDO Le Yamaha SRX 120 replicano le caratteristiche tecniche dei prodotti per gli adulti, ma con prestazioni a misura di bambino. Il motore è un 4 tempi da 123 cc e la velocità è autolimitata a 13 km/h. L'appuntamento è per il weekend del 15 e 16 febbraio, dalle 10.00 alle 17.00. Seguiteci per avere aggiornamenti su ulteriori date.