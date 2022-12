Indecisi sul regalo? Ecco 3 caschi da moto Shark per far bella figura

Idee regalo: Nano, Citycruiser e Street Drak, per i tre best seller della casa francese è disponibile il nuovo colore Glossy Grey

Mancano pochi giorni al Natale ed è subito frenesia da ultimi regali. Se nella lista delle persone che vi mancano c’è anche un motociclista (o scooterista) Shark potrebbe essere il vostro “Babbo Natale”. Il produttore di caschi francese, infatti, ha appena introdotto sul mercato una nuova colorazione, l’elegante Glossy Grey, per tre dei suoi best seller: il jet Nano, il Citycruiser e l’iconico Steet-Drak. Ecco una breve descrizione delle caratteristiche di ogni casco.

Shark Citycruiser Glossy Grey

CITYCRUISER Partiamo con il “trasformista” Citycruiser. Il suo design anticipa la sua caratteristica principale, ovvero la protezione, grazie alla sua forma che si estende oltre le guance, mettendo al sicuro da possibili impatti ma anche dai flussi d’aria. Infatti, con la visiera giù, si ha un riparo dall’aria quasi simile a quello di un casco integrale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco: forma e funzione trovano un equilibrio inedito, tutto a vantaggio del comfort di viaggio e della protezione.

Prezzo nella versione glossy grey €182,99.

Shark Nano Glossy Grey

NANO Se la persona a cui volete fare il regalo “sguscia” per le vie della città in sella ad uno scooter Shark Nano potrebbe essere proprio il regalo che stavate cercando. Ha linee essenziali che ben si sposano con le sfaccettature della nuova colorazione. Semplice nelle linee ma non nella dotazione, infatti il jet francese è dotato del tessuto Microtech con proprietà antibatteriche omologato AEGIS® per gli interni ed è munito di una visiera antigraffio con ampio campo visivo e diffusore d’aria integrato. La particolare visiera VZ140 “long trip” è stata progettata per garantire una superficie di anti-appannamento più ampia e una perfetta visibilità. Nano è dotato di serie anche di visierino parasole, azionabile con una leva ergonomica comoda e pratica anche quando si indossano i guanti.

Prezzo nella versione glossy grey € 172,99.

Shark Steet-Drak Glossy Grey

STREET-DRAK Il suo stile urbano lo ha reso diffusissimo tra gli utilizzatori di naked e streetfighter. È dotato di una maschera bi-materica estremamente tecnica, di goggles premium “ultra thin frame” e di una doppia visiera anti-appannamento “full vision”. Integra anche un rivestimento interno Microtech, dalle proprietà antibatteriche, omologato AEGIS® (una tecnologia rivoluzionaria che garantisce ai tessuti un’igiene ottimale) ed è proposto in due taglie di calotta per adattarsi perfettamente a ogni morfologia. Lo Street-Drak è un casco che sembra fatto apposta per gli amanti della personalizzazione, infatti maschera, lente e frame dei goggles esistono in diverse colorazioni che possono essere combinate a piacimento oppure alternate per un look sempre diverso.

Prezzo nella versione glossy grey € 253,99

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/12/2022