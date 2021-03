SFIDE IMPROBABILI Pensi a Honda in pista e subito ti viene in mente Marc Marquez che rientra in pista sulla RC213V-S, la versione stradale del mostro che corre in MotoGP. Invece no. Si tratterà mica della CBR 1000 RR-R, ultima sportiva partorita dalla Casa di Tokio per gli appassionati? Nemmeno. Si tratta di Honda, sì, ma sono insospettabili: Due Honda Gyro – scooter a 3 ruote usati prevalentemente in Giappone per le consegne – che, con tanto di cassone, si danno battaglia in pista. Non aggiungiamo altro: godetevi la sfida senza esclusione di colpi nel video.

LEZIONE DI STILE Il video YouTube, con protagonisti questi insoliti 3 ruote in pista, arriva dal Giappone. Ha il sapore di una goliardata, ma tutto è realizzato con grande attenzione: la sfida è in circuito, un piccolo kartodromo, e i due rider sono equipaggiati di tutto punto, con tute e saponette che – a dispetto della scarsa attitudine corsaiola del mezzo – vanno a strusciare in terra senza remore. Anzi, è una vera e propria lezione di stile in sella, perché anche se le prestazioni degli scooter sono tutt'altro che esuberanti, i concorrenti entrano in curva a tutta velocità e se la giocano in scorrevolezza e precisione di guida. Loro due sono i più professionali, ma girando in rete ne troverete di altri... Hanno tutta la mia stima, sia ben inteso, ma mi fanno troppo ridere.