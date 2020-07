SI AMPLIA LA RETE Con l’arrivo della gamma Rosso, della Brutale 1000 RR e, in seguito, della Superveloce 800, MV Agusta sta ampliando la propria famiglia di modelli. Proprio per questo motivo, e in seguito a un continuo rinnovo dei concessionari ufficiali, la Casa di Schiranna ha aperto nuovi punti vendita monomarca in diversi paesi d’Europa.

LE NUOVE APERTURE In Francia i nuovi concessionari MV Agusta sono tre, e tutti sulla costa occidentale: Savenay, vicino a Nantes; Royan, vicino a La Rochelle, e Latresne, nei pressi di Bordeaux. Per quanto riguarda il Belgio, il nuovo punto vendita è situato a nella parte meridionale del Belgio. Il concessionario Motorenga sarà il punto di riferimento per gli appassionati del Benelux. Infine, quello in Svizzera (ad Agno, vicino a Lugano) si chiama ''Forward Store'' ed è direttamente connesso in il team di Giovanni Cuzari, con cui la Casa di Schiranna corre nel Mondiale Moto2.