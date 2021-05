Nella giornata di venerdì 21 maggio 2021 il Museo Ducati ha finalmente riaperto ed è tornato visitabile al pubblico. Le sale del museo di Borgo Panigale torneranno a riempirsi di appassionati ogni venerdì, sabato e domenica che verranno. Durante i mesi di lockdown è stata proposta la ''digitalizzazione'' del museo, ossia la Borgo Panigale Experience ''Online Journey'': una proposta che rimane ancora disponibile per chi non può ancora recarsi di persona a Borgo Panigale.

VISITA ALLA LINEA DI PRODUZIONE Digitale, però, c'è la visita guidata alla linea di produzione: la ''Ducati Factory Online Journey''; la presenza fisica non è ancora possibile a causa delle ragioni legate al Covid. In questo tour virtuale i ''visitatori da remoto'' vedranno come nasce una Ducati: dalle prime lavorazioni meccaniche fino all'assemblaggio e al collaudo. Avete qualche domanda? Nessun problema: c'è la possibilità di farle attraverso l'area dedicata sulla piattaforma.

ORARI E ACQUISTO TICKET I biglietti della Borgo Panigale Online Experience sono disponibili sulla piattaforma di ticketing dedicata. L'acquisto del biglietto del Museo Ducati si può farlo solamente con la prevendita sull'apposito sito. Gli orari di visita al Museo sono i seguenti: