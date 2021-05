RICCO PREMIO Dal 10 maggio fino al 10 luglio 2021 è possibile partecipare al Monster Italian Virtual Tour, concorso organizzato da Ducati che mette in palio un Monster come premio per la miglior fotografia realizzata utilizzando la tecnologia della realtà aumentata Monster Experience AR. Il nuovo modello Ducati sarà protagonista insieme alle bellezze della penisola italiana.

COME PARTECIPARE Partecipare al contest Monster Italian Virtual Tour è molto semplice: è infatti sufficiente accedere al sito del concorso – cliccate qui – e compilare il form dedicato. A questo punto il sistema inoltra via mail un link per accedere alla piattaforma Monster Experience AR, dove è possibile visualizzare l’immagine virtuale del Monster sullo schermo del proprio smartphone o tablet: a quel punto il Monster virtuale sarà inserito nell’ambiente che si sta inquadrando con la fotocamera del proprio dispositivo. A questo punto basterà pubblicare lo scatto sul proprio profilo Instagram inserendo l’hashtag #MonsterVirtualTour e taggando @ducati nella descrizione. I criteri con i quali Ducati eleggerà il vincitore sono: qualità della foto, creatività del contesto, visibilità della moto e veridicità della foto, ossia quanto la foto sembra reale.

IL MONSTER La piattaforma di realtà aumentata mette a disposizione degli utenti sia la versione Monster che la Monster Plus, in tutte e 3 le colorazioni disponibili, Ducati Red, Aviator Grey e Dark Stealth. Gli appassionati hanno così la possibilità di visualizzare il nuovo Monster all’interno del proprio garage, parcheggiato a lato della strada preferita o in qualsiasi altro luogo. Inoltre, la tecnologia AR consente di modificare le dimensioni o ruotare il Monster come si desidera e di condividere le foto con gli amici o con il dealer di fiducia prima di prenotare il test ride.

ANCHE DEPO Il nuovo Monster – qui la nostra prova – è ordinabile nei concessionari della rete Ducati anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2. Su tutte le Rosse di Borgo Panigale a 35 kW Ducati offre un’agevolazione di 1.000 euro sul prezzo di listino.