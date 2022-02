E se la Moto Guzzi V100 diventasse Le Mans e Sport?

Danilo ha recentemente provato la rinnovata Moto Guzzi V85 TT in versione Euro 5, ma la moto di Mandello del Lario che ultimamente fa tanto parlare di sé è la nuova V100 con aerodinamica adattativa che vi abbiamo mostrada da EICMA 2021 in video. Ma il designer Oberdan Bezzi è andato oltre, immaginandosela in versione Le Mans e Sport.

LA SPORTIVA La V100 Le Mans secondo Bezzi – soprattutto nella classica colorazione rossa – si ispira alla storica Le Mans 1000, ma anche alla più moderna MGS-01. Rispetto alle iconiche Guzzi, però, il bozzetto rappresenta una moto dalle linee spigolose, tagliate di netto. Anche le carene, rispetto alle... vere moto dell'Aquila, abbondano, configurando una sportiva semi-carenata, un po' come ha fatto Triumph con la nuova Speed Triple 1200 RR, per intenderci.

Moto Guzzi V100: possibile una versione Le Mans?

LA NAKED E se da una sport tourer come la V100 si può arrivare a una sportiva, beh, allora si può anche immaginare una naked. Ecco quindi la V100 Sport, nipotina della vecchia V7 Sport anche grazie alla caratteristica colorazione verde legnano. Su questa naked, ancor più che sulla sportiva Le Mans, vediamo linee spigolose e somiglianze con una delle più celebre hyper naked italiane, la Streetfighter V4.

Moto Guzzi V100 Sport: ispirata alle V7 e V11 in verde legnano

ANDARE OLTRE Gli esercizi di stile a opera di Oberdan Bezzi rappresentano – almeno per quel che sappiamo oggi – sembrano molto distanti dalle inclinazioni Moto Guzzi. Certo è che una moto come la V100 Mandello ha rappresentato una grande innovazione per la Casa italiana – si ricordino raffreddamento a liquido, aerodinamica adattativa, sospensioni semiattive – il che lascia ben sperare per le future creazioni di Mandello del Lario. Insomma, una sportiva e una naked, forse, non sono poi così lontane.

