Moto Guzzi: la 1100 Sport diventa un'opera d'arte

Prendi una Moto Guzzi 1100 Sport del 1997. Percorri 105.000 km in lungo e in largo e dopo 20 anni, al secondo cambio di frizione, decidi di stravolgere tutto, acquistando un kit Ghezzi & Brian Sport Monza. Ecco cosa deve essere passato per la mente di Simon Thackeray, ingegnere elettronico britannico. Il risultato è una moto moderna e bellissima, più leggera dell'originale di ben... 53 kg.

NUOVA VITA Quasi una trasformazione da bruco a farfalla per questa Moto Guzzi 1100 Sport. A tal fine è stato fondamentale il kit Sport Monza di Ghezzi & Brian con numerose nuove componenti come il serbatoio in alluminio, telaietti anteriore e posteriore, nuovo cupolino, pancia in fibra e non solo. Thackeray ordina anche un bellissimo forcellone in alluminio lucidato a specchio e la metamorfosi si compie... L'aggiunta di alluminio e carbonio per componenti quali piastre di sterzo e pinze freno, titanio per lo scarico e carbonio per le carenature, completa il quadro: la rinata Moto Guzzi 1100 Sport pesa 53 kg in meno.

IL SOLITO La metamorfosi è ormai completa e alla Guzzi manca solo la centralina rimappata per accordare al meglio il binomio scarico-motore. Proprio il bicilindrico a V da 1.064 cc per 90 CV resta originale, guadagnando solo un nuovo radiatore dell'olio. Non resta che incrociare le dita per la frizione...

Pubblicato da Michele Perrino, 09/02/2022