BICI HIGH TECH Il modello “normale” è stato presentato lo scorso aprile, e già quello offre diverse soluzioni tecniche che rendono la GoCycle G3 una delle e-bike a vocazione urbana più affascinanti attualmente sul mercato. L’azienda inglese ha appena presentato il modello G3+ Limited Edition, ancor più ricco e versatile. Andiamolo a scoprire da vicino.

PIÙ LEGGERA Il nuovo modello unisce il leggerissimo telaio in magnesio dell’originale G3 a un nuovo manubrio a chiusura rapida, che unito ai pedali pieghevoli permettono di sistemare comodamente la GoCycle in spazi ristretti. Le caratteristiche ruote PitstopWheel in carbonio con aggancio laterale (una soluzione unica nel panorama delle foldable) sono state ulteriormente alleggerite, portando il peso complessivo della G3+ a 16,4 kg.

BATTERIA CAPACE Come il modello da cui deriva, anche la G3+ Limited Edition integra nel telaio una batteria da 375 Wh agli ioni di litio, capace di regalare un’autonomia massima fino a 80 km, e un tempo di ricarica dalla presa domestica di circa 4 ore. Tutti i cablaggi e i componenti elettronici sono integrati nel telaio, regalando alla e-bike inglese un design pulitissimo ed elegante.

PENSATA PER LA CITTÀ Al posto di un convenzionale display, G3+ integra una originale dashboard direttamente sul manubrio, dove vengono visualizzate informazioni relative al livello della batteria e di assistenza, la velocità e la marcia inserita. La parte anteriore del manubrio ospita inoltre una luce diurna a sviluppo orizzontale, che rende la e-bike sempre visibile in qualsiasi condizione di tempo e di traffico. La G3+ monta anche un cambio elettronico sviluppato dalla stessa GoCycle, che passa automaticamente alle marce inferiori quando si rallenta.

CONTROLLO DA APP Come tutti gli altri modelli GoCycle, anche la G3+ è compatibile con la app proprietaria GocycleConnect, disponibile per iOS e Android, da cui poter modificare e personalizzare i livelli di assistenza e le modalità di guida, nonché visualizzare informazioni come la potenza erogata e le calorie bruciate pedalando.

COLORI E ACCESSORI Oltre alle colorazioni nero opaco, grigio metallizzato e bianco, già disponibili per la G3 standard, il modello a tiratura limitata potrà essere ordinato anche in rosso, verde o giallo, ed è compatibile con tutti gli accessori Gocycle, che comprendono parafanghi, luci, portapacchi posteriore e anteriore.

300 PEZZI GoCycle G3+ Limited Edition verrà realizzata in soli 300 esemplari, e può essere ordinata già da oggi sul sito gocycleeu.com o tramite i rivenditori selezionati, al prezzo consigliato di 4.499 euro. Le prime consegne sono previste per il mese di dicembre.